محرز يخطف الأضواء في ليلة تاريخية ويتصدر عناوين الصحافة الإنجليزية

بعد الأداء الكبير الذي قدمه النجم الجزائري في صفوف نادي مانشيستر سيتي الإنجليزي رياض محرز سهرة أمس الأول أمام فريق توتنهام بملعب هذا الأخير في لقاء الجولة العاشرة من عمر البطولة الإنجليزية، والذي انتهى على نتيجة هدف وحيد من تسجيل مهاجم الخضر في الدقيقة السادسة من عمر المواجهة دون رد، وهو الهدف الذي قاد به محرز “السيتيزنس” لاعتلاء صدارة البريمرليغ مؤقتا، مناصفة مع نادي ليفربول مع أفضلية للسيتي بفارق الأهداف.

لاعب الخضر نصّب نفسه الشبح الأسود لتوتنهام

أكد رياض محرز سهرة أمس الأول أنه فعلا الشبح الأسود لنادي توتنهام وذلك بعدما هز شباك هذا النادي في ثلاث مناسبات كاملة بألوان ليستر سيتي، وكان أيضا وراء ثلاث تمريرات حاسمة، قبل أن يعود مجددا لكن هذه المرة بألوان السيتيزنس أين سجل الهدف الوحيد في المباراة الذي منح بفضله ثلاث نقاط كاملة واضعا السيتي على رأس جدول الترتيب العام للبريميرليغ، يذكر أن مباراة أمس هي الثامنة لرياض ضد نادي توتنهام.

محرز يواصل الإبهار لثالث مباراة على التوالي

هذا ويواصل مهاجم المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز الإبهار من مباراة لأخرى مؤكدا الانتفاضة التي عرفها قبل ثلاث أو أربع مباريات من الآن، أين تمكن الدولي الجزائري من تسجيل هدفين كاملين وكان وراء تمريرة حاسمة في مباراة بيرنلي ما قبل الماضية في إطار البريميرليغ، وهو ما يؤكد فعلا استفاقة مهاجم الخضر الذي بات ركيزة أساسية في خيارات التقني الإسباني بيب غوارديولا.

تحصل على لقب أحسن لاعب في المباراة

بسبب الأداء الكبير الذي قدمه في مباراة توتنهام، وأيضا تسجيله للهدف الوحيد في تلك المقابلة، منح موقع سوفا سكور العالمي المختص في الإحصاءات، للدولي الجزائري رياض محرز وسام أحسن لاعب في المباراة عن كل جدارة واستحقاق بعلامة 7.7، وهي العلامة الأعلى من بين باقي كل اللاعبين الآخرين الذين كانوا فوق أرضية الملعب.

نجم الخضر تصدر عناوين الصحف الإنجليزية أمس

تصدر الدولي الجزائري رياض محرز العديد من العناوين الصحفية الإنجليزية الصادرة نهار أمس بعد الأداء الكبير الذي قدمه في مباراة قمة الجولة العاشرة من البطولة الإنجليزية، حيث عنونت العديد من الجرائد خاصة المختصة منها في المجال الرياضي صفحتها الأولى تشيد بما قدمه محرز في تلك الليلة الكبيرة فوق أرضية ملعب ويمبلي.

كسب قلوب الجماهير الإنجليزية بطريقة احتفاله بالهدف

لم يكن محرز نجما فوق العادة بسبب تسجيله للهدف الوحيد في المباراة الذي وضع به فريقه متصدرا للبطولة الإنجليزية فحسب، بل أيضا بسبب تلك الطريقة الجد محترمة التي عبر بها عن سعادته الكبيرة بعد تسجيله للهدف، أين رفع يده للسماء حامدا الله على التوفيق ومهديا الهدف لروح رئيسه السابق في نادي ليستر سيتي.

أنصار “السيتيزنس” وليستر أشادوا كثيرا بأدائه وولائه

من جانبهم لم يفوت أنصار مانشستر سيتي الفرصة من أجل الإشادة بالاحترافية الكبيرة للمهاجم رياض محرز الذي أكدوا أنه رغم تأثره بوفاة رئيس ناديه السابق في ليستر سيتي، والعلاقة الكبيرة التي تجمع الطرفين، إلا أن رياض كان نجم المباراة دون منازع وقاد فريقه نحو تحقيق الفوز بفضل الهدف الوحيد الذي سجله الدولي الجزائري في تلك المقابلة، من جانبهم لم يفوت أنصار الثعالب الفرصة للإشادة بالموقف الذي قام به رياض بعد تسجيله للهدف ورفضه لإطلاق العنان لفرحة هستيرية رغم أهمية المباراة وأهمية الهدف الذي سجله في حد ذاته، وذلك بسبب الحزن الذي يخيم على مدينة ليستر وسكانها بطريقة تضامنية ورسالة توضح أن علاقة محرز بالثعالب ما زالت متينة جدا.

موقع أنصار السيتي رد على منتقدي محرز بجملة “فداك كل ركلات الجزاء يا فخر العرب”

عنون الموقع الرسمي لأنصار نادي مانشستر سيتي الناطق باللغة العربية صفحته بجملة: “فداك كل ركلات الترجيح يا فخر العرب”، وهي الجملة التي كان يستهدف من ورائها عشاق السيتيزنس الرد على كل من انتقد رياض محرز بعد تضييعه لضربة الجزاء في مباراة ليفربول أين كانت الفرصة مواتية للأزرق السماوي من أجل فك عقدة عمرها 15 سنة كاملة، وضيعها الدولي الجزائري مفوّتا الفرصة على ناديه وأنصاره.

محرز: “رفعت يدي للسماء بعد الهدف، لأهديه لروح فيشاي الذي فارقنا”

صرح النجم الجزائري رياض محرز لموقع “سكاي سبورتس” أن سبب رفع يده للسماء بعد تسجيله للهدف الوحيد في المباراة كان من أجل إهدائه لروح فيشاي رئيس ليستر سيتي السابق حين قال: “لقد رفعت يدي للسماء بعد تسجيلي للهدف في مرمة توتنهام من أجل أن أهديه لروح رئيسي السابق في نادي ليستر سيتي فيشاي الذي فارقنا قبل ساعات قليلة فقط”.

“فيشاي كان بمثابة أب، لا أتوقف عن التفكير فيه، يُمثل لي الكثير وساعدني لسنوات عديدة”

كما استرسل في تصريحاته الخاصة بالعلاقة التي تربطه برئيس نادي ليستر سيتي التايلاندي فيشاي الذي توفي في حادثة المروحية قائلا عنه: “علاقتي بفيشاي كانت رائعة، إنه بمثابة أب بالنسبة لي، فأنا لا أتوقف عن التفكير فيه إطلاقا لأنه فعلا يمثل لي الكثير وساعدني لسنوات عديدة وكان لا يبخل علي بالنصائح، لذلك سيبقى خالدا في قلبي للأبد”.

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