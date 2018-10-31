نجم برشلونة الأسبق يرفض تدريب ريال مدريد:

تسعى إدارة ريال مدريد إلى محاربة الوقت من أجل التوصل إلى إسم مدرب الفريق القادم، خلفًا للمدرب الإسباني جولين لوبتيغي، الذي تمت إقالته مؤخرًا، على خلفية سوء النتائج، وتدهور ترتيب الفريق في جدول الدوري الإسباني، بالإضافة إلى الخسارة العريضة من الغريم برشلونة في كلاسيكو الأرض.

وبدأت إدارة النادي الملكي في التنقيب عن أبرز الأسماء التدريبية المتاحة حاليًا في سوق الإنتقالات، ولا يرتبطون بعقودٍ سارية مع فرق أخرى، وهو أمر بالغ الصعوبة..

وحسب ما ذكرت صحيفة آس الإسبانية، والمقربة من كواليس البيت الأبيض، فإن إسم الدانماركي مايكل لاودروب، النجم الأسبق للميرينغي والبرسا في فترة التسعينات من القرن المنصرم، قد طُرح بقوة على مائدة البحث عن مدرب دائم للفريق.

وحاول الميرينغي التواصل مع لاودروب لإقناعه بقبول المهمة، خاصة أنه من المفضلين لدى الرئيس فلورنتينو بيريز، لكن حسبما ما كشفته الصحيفة فإن النجم الدانماركي رفض الفكرة برمتها، بسبب أنه يرى أن الوقت غير مناسب لهذه الخطوة، بسبب الظروف الغير مواتية المحيطة بالفريق حاليًا، وأنه يتمنى أن تحدث في وقتٍ آخر أفضل، وأنه سيكون سعيدًا في حال تحقق هذا الأمر، لأن مدريد ما زالت في قلبه.

وكان لاودروب أحد أبرز النجوم التي لعبت لصالح عملاقيّ الليغا، حيث شارك في صفوف برشلونة لمدة خمسة مواسم، للفترة من 1989-1994، ولكن بسبب مشاكل مع مدربه وقتها الأسطورة الهولندية يوهان كرويف، وعلى إثرها رحل إلى بيرنابيو، وبقي في داخل جدران القلعة المدريدية لمدة موسمين 1994-1996، وسبق له تدريب عدة فرق من أبرزها سوانسي، خيتافي، ريال مايوركا، ولكنه في الوقت الراهن لا يمتلك أي عقد تدريبي، وكان من المرشحين لتدريب البرسا قبل التعاقد مع فالفيردي.

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