الصحافة التركية تنتقد سليماني وكل من توسط في مجيئه لفينارباتشي :

l‎‎‎‎ مازالت الانتقادات تطارد الدولي الجزائري إسلام سليماني وبقوة منذ يوم الأحد الماضي، صحيفة “غازيت” التركية نشرت يوم أمس إحصائية غريبة، حيث قالت أن سليماني قطع مسافة 6000 متر فقط في لقاء أنقرة غوجو، المشكل لا يكمن هنا وحسب بل في أن سليماني تفوق على حارس أنقرة غوجو بفارق بسيط وهو الذي قطع أكثر من 5000 متر، إلى ذلك كشف موقع “فوتبال أرينا” التركي أن سليماني يعتبر صفقة فاشل على طول الخط، إضافة إلى مستواه الفني المتدهور كلف الجزائري خزائن النادي 6.2 ملايين أورو لموسم واحد وهي قيمة كان ينبغي أن تدفع في نجم كبير وليس لاعبا سيئا كإسلام، وإضافة إلى سليماني تلقت الإدارة وكذا المدرب السابق فيليب نقدا لاذعا لأنهم كانوا سببا في مجيء هذا اللاعب، ويتقاضى سليماني راتبا صافيا وقدره 4.7 ملايين أورو إضافة إلى 1.5 مليون أورو استفاد منها ناديه ليستر سيتي وهي قيمة ضخمة جدا وغير مبررة.

‎مهاجم الخضر قد يستعيد إمكاناته مع قدوم بلان

‎مع تزامن “الديكليك” الذي قامت به إدارة نادي فينرباتش التركي من خلال جلب التقني الفرنسي لوران بلان للعارضة الفنية للنادي، قد تتغير أوضاع المهاجم الجزائري إسلام سليماني، ويستعيد إمكاناته الحقيقية في البطولة التركية التي مازال مهاجم ليستر الإنجليزي السابق لم يجد معالمه فيها بعد.

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