انتكاسة جديدة تضرب ركبة دي بروين :

بات البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي، مهددًا بالغياب لمدة شهر جديد عن فريقه، بعد إصابته أمس الخميس في مباراة فولهام، بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وقالت صحيفة “تيليغراف” الإنجليزية اليوم، إن أطباء مانشستر سيتي أجروا الفحوصات اللازمة للاعب، بعد شعوره بآلام في الركبة أجبرته على الخروج أمام فولهام في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وأكدت الفحوصات أن الضرر في ركبة دي بروين أكبر مما هو متوقع، وبالتالي هناك احتمالية لغيابه عن الملاعب لمدة شهر، ومن الممكن أن تصل إلى ستة أسابيع، على حسب استجابة اللاعب للعلاج.

وفي حالة غياب دي بروين لمدة شهر سيغيب عن ستة مباريات للسيتي، أمام مانشستر يونايتد وساوثهامبتون وشاختار ووست هام وليون وبورنموث، ومن الممكن أن تمتد إلى أربع مباريات آخرى أمام واتفورد وتشيلسي وإيفرتون وهوفنهايم.

وكان دي بروين قد تعرض لإصابة قوية في الركبة أيضًا في اوت الماضي، أبعدته عن الملاعب لمدة شهرين تقريبًا.

مرتبط