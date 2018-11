Football Soccer - Juventus v South China - International Challenge Cup - Hong Kong, China - 30/7/16 - Juventus players Paulo Dybala (L) and Miralem Pjanic react before a free kick. REUTERS/Bobby Yip Picture Supplied by Action Images

بنعطية أمل ميلان للوصول إلى دوري أبطال أوروبا : شاركها Facebook

Twitter

Google +

LinkedIn يخطط نادي ميلان الإيطالي إلى تدعيم دفاعاته بالتعاقد مع المغربي المهدي بنعطية (31 عاما) نجم نادي جوفنتوس متصدر “الكالتشيو”.

ووقع الروسونيري مع ماتيا كالدارا (24 عاما) خلال الصيف الماضي في صفقة ثلاثية شملت قدوم المهاجم غونزالو هيغواين وعودة ليوناردو بونوتشي إلى جوفنتوس، لكن كالدارا تعرض إلى إصابة ولم يلعب أي دقيقة منذ انطلاق الموسم.

ويحاول ميلان الوصول إلى مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، لكنه يعاني بسبب الهشاشة الدفاعية حيث إنه الفريق الوحيد الذي لم ينجح في الخروج بشباك نظيفة بالسيريا آيه منذ بداية الموسم.

تقول صحيفة “كورييري ديللو سبورت” إن ميلان يحاول استغلال بقاء بنعطية على مقاعد بدلاء السيدة العجوز، وإقناعه بالقدوم خاصة أن ثنائية كيلليني وبونوتشي هي المفضلة للمدرب أليغري وهو أمر لا يرضي النجم الدولي المغربي.

وتشير الصحيفة إلى أن ميلان لديه خياران، إما المهدي بنعطية، أو زميله روغاني الذي يعيش وضعا مشابها في جوفنتوس، بينما يمكن لإدارة السيدة العجوز أن تبدأ مفاوضات لانتقال الدولي المغربي مقابل 20 مليون يورو.

ولم يشارك بنعطية في الدوري الإيطالي هذا الموسم سوى في 3 مباريات، ولعب مباراة واحدة من أصل 3 في دوري أبطال اوروبا.

بزغ نجم بنعطية مع أودينيزي ثم انتقل قبل موسم 2013-14 إلى روما حيث أصبح واحدا من أفضل مدافعي العالم، ليطلبه المدرب بيب غوارديولا في بايرن ميونيخ ، لكن تجربته في البوندسليغا لم تكن موفقة بسبب الإصابات فانتقل صيف 2016 إلى جوفنتوس واستعاد مكانته خاصة الموسم الماضي حين رحل بونوتشي إلى ميلان، لكن عودة الأخير أعادت الدولي المغربي إلى مقاعد البدلاء. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)

مرتبط