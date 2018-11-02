بن ناصر مقترح على نابولي :

l ‎‎أشاد موقع “بارتينوبي” المقرب من نادي نابولي كما يظهر من اسمه كثيرا بلاعب الخضر ونادي إيمبولي إسماعيل بن ناصر، حيث كشف الموقع السابق أن بن ناصر يمكن أن يكون حلا جيدا لوسط الميدان في فترة مقبلة في حال ما فكر به المدرب و الإدارة، الموقع السابق قام أيضا باقتراح بن ناصر عطفا على مستواه الكبير جدا ضد جوفنتوس في الجولة الماضية، وكان بن ناصر قد قدم مستويات كبيرة في الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي تتيح له بالفعل اللعب في نادي كبير، ولما لا يكون نابولي في الفترة المقبلة.

‎متعدد المناصب وصغير في السن وناديه لن يعارض رحيله

‎الموقع السابق واصل الإشادة كثيرا بلاعب الخضر، حيث قال أنه لاعب مميز في الشق الدفاعي كما الهجومي ويمكنه اللعب في كل مراكز الوسط إضافة إلى هذا هو لاعب صغير في السن ومكون بطريقة مميزة، كما أنه مر على مدرسة آرسنال للشباب لعدة سنوات وعمل تحت إشراف المدرب القدير إرسن فينغر، عوامل كلها تصب في كون بن ناصر صفقة مميزة يضاف إليها انخفاض قيمته المالية، حيث قالت التقارير أن نادي إيمبولي لن يعارض أبدا رحيله لأنه على الورق يبقى ناديا صغيرا ولا يملك طموحات مقارنة بنابولي مثلا.

‎لقاء الفريقين غدا سيكون فرصة جيدة لمعاينته ؟؟

‎الإشادة ببن ناصر لم تأت في وقت برئ، حيث تسبق لقاء إيمبولي بنابولي الذي سيقام غدا الجمعة، وحتى وإن لم يكن هناك أي عروض رسمية وكل ما أتى به الموقع السابق مجرد اجتهادات صحفية، إلا أن اللقاء ربما يكون فرصة مميزة لمعاينة بن ناصر وفي حال ظهر فيه بمستوى كبير فإن ذلك سيخدمه كثيرا في سبيل بحثه عن نادي كبير يلعب له، سواء في جانفي أو في الميركاتو الصيفي، وتعتبر لقاءات كبار إيطاليا متابعة بقوة وكل لاعب يطمح لتقديم أفضل ما لديه وبن ناصر بصفته لاعب شاب لن يشذ عن القاعدة.

‎متوسط ميدان الخضر كان محل اهتمام نادي الجنوب من قبل

‎بالعودة قليلا إلى الوراء فقد كان متوسط ميدان المنتخب الوطني الجزائري إسماعيل بن ناصر محل اهتمام نادي الجنوب خلال الصائفة الماضية، حيث وضعته إدارة نابولي ضمن اهتماماتها قبل أن تقطع إدارة ناديه الحالي إيمبولي الطريق أمام كل الأندية، خاصة الفرنسية منها التي تنشط في الرابطة المحترفة الأولى والتي طلبت بشدة خدمات بن ناصر، لتدعيم صفوفها خلال الموسم الجاري.

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