تصريحات سعدان مازالت تصنع الحدث لدى لاعبي الخضر :

مازالت التصريحات التي أطلقها الناخب الوطني السابق رابح سعدان والتي تخص مواجهة الفراعنة التي انهزم فيها الخضر برباعية كاملة، تصنع الحدث لدى لاعبي المنتخب الوطني السابقين، حيث كان البعض منهم قد عبر عن امتعاضه لتلك التصريحات التي تمس شرف العلم الوطني أولا، ثم إخلاص ووفاء تلك المجموعة من اللاعبين، خاصة وأن شيخ المدربين كان قد أكد على أن الانهزام في تلك المواجهة لم يكن إطلاقا لظروف رياضية بل كان لأسباب من خارج المستطيل الأخضر.

يبدة “أنا محبط بسبب ما يقال ولا أعتقد أن سعدان كان يقصد اللاعبين”

بعد عنتر يحيى جاء الدور على شاهد آخر من شهود لقاء مصر في 2010 والذي قال عنه رابح سعدان أنه كان مرتبا، الأمر يتعلق بحسان يبدة الذي كشف عن إحباطه الكبير بسب ما يقال (يقصد الإساءة للاعبين بأنهم هم من رتبوا اللقاء)، يبدة دافع أيضا عن مدربه رابح سعدان ولو بطريقة غير مباشرة حين أكد أنه ربما لا يعني اللاعبين وفي هذا الشأن قال:” لعبنا اللقاء وخسرنا وضيعنا لقبا كان في المتناول، في ظروف لا يظهر أنها غير عادية لقد قدمنا كل شيء ولم نتهاون، لم أسمع تصريحات سعدان لكن لا أعتقد أننا نحن اللاعبين كنا المقصودين، صحيح أنا محبط بسبب كل ما يقال: ” في الأخير نشير إلى أن يبدة لم يسمع تصريح سعدان ونقل له أثناء حديثه وهو ما قد يعني أنه تحفظ في حديثه، نشير على أن سعدان فجر قنبلة (ألمح لها في حوارات كثيرة سابقة) وأكد أن لقاء مصر كان مرتبا.

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