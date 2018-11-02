ريال مدريد يحدد مهاجم ميلان كخيار أول لتعزيز الهجوم في الشتاء :

اشارت وسائل إعلام إيطالية الى أن إدارة فريق ريال مدريد الإسباني وضعت جناح ميلان، سوزو فيرنانديز، كمرشح محتمل لتقوية صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

وبحسب ما نشره موقع “ميدياسيت” والمُقرب من أسوار ميلان، فإن ريال مدريد على أتم الاستعداد لإيفاء مبلغ الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 40 مليون يورو للأندية خارج إيطاليا.

اللاعب الأعسر والبالغ من العمر 24 عامًا، كان قد جدد تعاقده مع الفريق اللومباردي بعقد حتى صيف 2022 بعد المستويات المبهرة التي أظهرها في السنوات الأخيرة.

وتهدف إدارة ميلان رفقة الرئيس الجديد سكاروني، إلى تحسين عقد اللاعب ورفع قيمة الشرط الجزائي بعد تزايد الاهتمام بضمه من قبل عمالقة القارة، وعلى رأسهم ريال مدريد وتشيلسي الإنجليزي.

ويعتبر سوزو في الوقت الحالي أفضل لاعب بالدوري الإيطالي وفق تنقيط موقع “هوسكورد” للإحصائيات، ويحل ثانيًا بعده النجم البرتغالي ومهاجم جوفنتوس، كريستيانو رونالدو.

وسجل لاعب ليفربول السابق أربعة أهداف وصنع سبعة آخرين خلال عشر جولات بالدوري الإيطالي بقميص ميلان هذا الموسم، بينما سجل رونالدو سبعة وصنع أربعة ويشتركان كليهما في نفس عدد الأهداف، مع ملاحظة أن اللاعب الإسباني شارك في دقائق أقل من مهاجم البيانكونيري.

“إنه مصدر فخر أن يرتبط إسمي بأندية مثل ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي، لكن ميلان أيضًا نادٍ عظيم.. لن انتقل إلى أي نادٍ إيطالي آخر” هكذا صرّح سوزو لصحيفة (توتو سبورت) الإيطالية حول مستقبله.

ولا تعتبر تلك هي المرة الأولى التي يرتبط من خلالها إسم سوزو بريال مدريد، حيث كان هدفًا خلال انتقالات الصيف الماضي بأمر من المدرب جولين لوبيتيغي، لكن رفض إدارة ميلان لرحيله وإقناعه بالبقاء حالا دون إتمام الأمر.

ومع رحيل رونالدو وتأثر القالب الهجومي لريال مدريد بشكل مؤثر، قد يكون سوزو هو مفتاح الحل بالنسبة للمدرب الجديد للفريق سواء استمر سانتياغو سولاري، أو تم تعيين مدرب جديد، نظرًا لما يمتلكه اللاعب من إمكانات كبيرة فضلًا عن خوضه عدة مباريات رفقة المنتخب الإسباني ومعرفته للاعبي ريال مدريد عن قرب.

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