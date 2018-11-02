سواريز:”بالطبع برشلونة بحاجة لرقم 9″

أكد الأوروغواياني لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني أن فريقه بحاجة لضم مهاجم جديد، وذلك لأنه وصل لعمر 31 عاماً.

وقال الدولي الأوروغواياني:”بالطبع برشلونة بحاحة إلى رقم 9، عمري 31 عاماً الآن، ويجب على النادي أن يفكر حول مستقبله.”

وأضاف نجم هجوم الفريق الكتالوني:”من الطبيعي أن يستمر اللاعبين في الإنضمام، فنحن في برشلونة، وكل يوم هناك العديد من الأسماء التي سيتم ربطها به.”

واستطرد سواريز متحدثاً عن إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وغيابه قائلاً:”يشك الكثيرون فيما يمكن أن نفعله أثناء إصابته، ولكن أعتقد أننا كفريق واحد يجب أن نفخر بأننا جميعاً تحملنا المسؤولية.”

وتابع لويزيتو قائلاً:”لقد أدركنا أننا لا نستطيع الاعتماد على ميسي أو سيرجيو بوسكيتس فقط، وأننا نتحمل المسؤولية نقدم الأداء الذي أردنا تقديمه.”

وتحدث سواريز عن الهاتريك الذي أحرزه في مرمى ريال مدريد في المباراة التي جمعتهم بضيفهم ضمن الجولة العاشرة من الدوري على ملعب “كامب نو” وانتهت بفوز برسا بخماسية مقابل هدف قائلاً:”إن تسجيل ثلاثة أهداف ضد أي فريق أمر لا يصدق، الآن فقط تخيل ذلك كان ضد ريال مدريد.”

وأنهى صاحب الـ31 عاماً حديثه قائلاً:”على المدى الطويل أعتقد أنني سأبدأ في تقديره -الهاتريك- أكثر بكثير، فأنا أستمتع فقط باللحظة التي أعيش فيها.”

وشارك سواريز خلال هذا الموسم في 14 مباراة بجميع المسابقات أحرز خلالهم 7 أهداف وصنع 6 آخرين.

وكان سواريز قال عقب الفوز على ريال مدريد الأحد الماضي:”من الصعب أن تعيش مثل تلك اللحظات الجيدة التي يمر بها الفريق، لقد خرج ريال مدريد بحثًا عن تعديل النتيجة في الشوط الثاني، ولكن بعدها قدمنا أداءًا دفاعيًا جيدًا وترك الريال المساحات وقمنا باستغلالها بأفضل طريقة ممكنة.”

وأضاف عن غياب ليونيل ميسي عن الكلاسيكو قائلًا:” ليونيل ميسي الأفضل في العالم ونحن فخورين للغاية لما يقدمه، وبغض النظر عن غياب الأفضل في العالم، لقد أظهرنا بدونه أننا فريق جيد للغاية مع مدرب عظيم جدًا.”

ثم أكمل الأوروغواياني كلماته متحدثًا عن المباراة قائلًا:”هذه أهم مباراة في الموسم، لكن الأهم أيضًا أننا نجحنا في الخروج بنتائج إيجابية من مباريات الأسبوع الحالي.”

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