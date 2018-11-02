فيالي يرشح 3 أندية للتتويج بدوري الأبطال :

كشف جيانلوكا فيالي، نجم آخر الأجيال المتوجة بلقب دوري أبطال أوروبا مع جوفنتوس عام 1996، عن المرشحين الأبرز، من وجهة نظره، لحصد التشامبيونزليغ.

وقال فيالي، في تصريحات أبرزها موقع “كالتشيو ميركاتو”: “برشلونة ومانشستر سيتي في رأيي هما المنافسان الرئيسيان لجوفنتوس، بالرغم من أن فريق غوارديولا يفتقد للاستمرارية”.



وأضاف “فريقي في فترتي مع جوفنتوس، كان متينًا، لكن الفريق الحالي لديه جودة أكثر، أليغري يمكنه أن يعتمد على واحد من أفضل اللاعبين في العالم، مجموعتنا كانت صلبة، لكن ليبي لم يكن يملك كريستيانو رونالدو”.

وتابع “أليغري؟ زيدان يستحق الإشادة على ما فعله مع ريال مدريد، لكنني أفضل أليجري لنهجه مع اللاعبين”.

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