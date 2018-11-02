كلمات فالفيردي تمنح الحياة لمشاغب برشلونة :

قرر إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني فتح صفحة جديدة مع النجم أرتورو فيدال لاعب وسط الفريق والذي كان مصدر إزعاج مؤخرا بسبب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في إثارة الغضب تجاه النادي والمدرب نظرا لعدم مشاركته بانتظام في المباريات.

وخلال مباراة ليونيسا في ذهاب دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا استدعى فالفيردي اللاعب فيدال ومنحه بعض التعليمات كي يرسلها لزملاءه من أجل سد بعض الثغرات في وسط الملعب والدفاع.

ويعد ذلك التصرف بمثابة اعتراف من المدرب فالفيردي بالدور القيادي الذي يمكن أن يلعبه فيدال مع الفريق في ظل غياب عدد من القادة مثل ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس والذين يرتدون عادة شارة القيادة.

وشارك فيدال في مباراة ليونيسا بشكل كامل منذ البداية وهو ما يعني شعور فالفيردي بأهمية تواجده في مثل هذه المباراة خاصة أن اللاعب كان قد انتقد أداء الجهاز الفني على استحياء عقب استبعاده من المشاركة.

وذكرت تقارير صحفية أن فيدال تواصل مع فالفيردي لشرح وجهة نظره بشأن الإشارات الغاضبة التي ألمح إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة عدم مشاركته بانتظام في المباريات فيما تحدث وكيله مع النادي لتقريب وجهات النظر لاسيما أن بيب سيغورا المدير التنفيذي لنادي برشلونة أبدى غضبه من إشارات اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولكن اللاعب في الفترة الأخيرة استطاع إثبات قدراته وسجل هدفا في مرمى ريال مدريد في الكلاسيكو فيما شارك في لقاء ليونيسا في كأس ملك إسبانيا منذ البداية وهو ما يضع اللاعب ضمن دائرة اهتمامات المدرب فالفيردي في المستقبل.

وكان برشلونة قد تعاقد مع أرتورو فيدال مقابل 18 مليون يورو قادما من بايرن ميونيخ الألماني لتدعيم وسط الملعب وتعويض رحيل البرازيلي باولينيو الذي ذهب إلى الدوري الصيني مقابل 50 مليون يورو.

ويأمل برشلونة أن يخفف فيدال من المشاركات الكثيرة لنجوم الفريق سيرجيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش وأرثور ميلو خاصة أن اللاعب يجيد أكثر من دور سواء في إفساد هجمات المنافسين أو الزيادة العددية داخل منطقة الجزاء مثلما حدث في الهدف الخامس الذي سجله برشلونة عن طريق النجم الدولي لمنتخب تشيلي.

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