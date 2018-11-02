مبولحي يغيب عن لقاء فريقه عشية اليوم ويؤزم وضع بلماضي :

l ‎‎أعلنت تقارير سعودية كثيرة يوم أمس أن الحارس الجزائري رايس وهاب مبولحي لم يكن ضمن بعثة فريقه الاتفاق التي غادرت صوب المجمعة موقع إقامة لقاء الفيصلي اليوم الخميس، وعانى مبولحي من آلام في الركبة لم يكن يظهر بداية أنه صعبة قبل أن يتبين أن غيابه عن تدريبات فريقه الأخير كان لآلام كبيرة قد تغيبه عن اللقاء وهو ما حصل بالفعل، وتحسرت جماهير وصحافة الاتفاق على غياب مبولحي الشبه أكيد، حيث يعتبر الرايس نقطة القوة وأكثر من نصف قوة الفريق.

‎أصيب في وقت غير مناسب والمنتخب لن يتحمل عقبات غيابه

إصابة مبولحي وإبعاده عن المشاركة في هذا الوقت يعتبر خبرا سيئا جدا للناخب الوطني، صحيح أن غياب مبولحي لم يتأكد وإصابته لا تبدو خطيرة لكن في حال حدث، ذلك فإنه سيكون أكثر سوءا للمنتخب الوطني، بلماضي لن يرغب من دون شك في غياب واحد من أهم عناصر الفريق حتى في حال كان يملك حراسا مميزين مثل دوخة، زغبة، أوكيديجا وبقية الحراس، في الأخير نشير إلى أن مبولحي يملك 10 أيام من أجل العودة للمشاركة وثلاثة لقاءات قبل دخول تربص الخضر وهو وقت كاف من أجل الاسترجاع.

مرتبط