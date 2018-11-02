مدان يشرع اليوم في اختيار لاعبين للمنتخب المحلي بتكليف من بلماضي :

lكشفت مصادر مطلعة أن الناخب الوطني جمال بلماضي كلف مناجير المنتخب حكيم مدان بالشروع في معاينة لاعبي البطولة المحلية، من أجل تكوين قائمة أولية للمنتخب المحلي الذي سيتولى بلماضي الإشراف عليه حتى تعيين مدرب له، فبلماضي الذي تعذر عليه حضور لقاء السوبر بين شباب قسنطينة واتحاد بلعباس اليوم في تشاكر بالبليدة بسبب انشغاله بتحضير لقاء الطوغو كلف مدان بمتابعة المواجهة وتدوين أهم أسماء اللاعبين الذين يرى فيهم القدرة على حمل الألوان الوطنية.

بلماضي يثق في مدان وسيتفرغ للمعاينة بعد لقاء الطوغو

تكليف بلماضي لمناجير المنتخب مدان بمتابعة اللقاء تأتي من الثقة الكبيرة التي يضعها الناخب الوطني في قدرة الدولي السابق على اختيار أحسن اللاعبين الناشطين في البطولة المحلية على الأقل في الوقت الحالي، الذي يبقى بلماضي منشغلا فيه بتحضير لقاء الطوغو في الثامن عشر من الشهر الجاري وبعدها سيتفرغ نهائيا لمعاينة لقاءات البطولة لوضع لبنة أولية للمنتخب المحلي.

لقاء قطر الودي اقترب والجزائر لا تملك منتخبا محليا

يعرف الناخب الوطني أن الفاف اتفقت مع نظيرتها القطرية على لعب لقاء ودي يوم 27 ديسمبر القادم ومن الممكن أيضا لعب لقاء مع الصين يوم 24 من الشهر ذاته، ومن غير الممكن أن يكون المنتخب الجزائري حاضرا بلاعبيه المحترفين بما أن اللقاء خارج تواريخ الفيفا والمنتخب المحلي هو من سيخوض المواجهة، لكن على أرضية الواقع لا يوجد منتخب محلي وبلماضي مطالب بتشكيله سريعا وهو ما جعله يكلف مدان بالمهمة لأن كل أعضاء طاقمه الفني لا يقيمون في الجزائر ويتعذر عليهم متابعة غالبية لاعبي البطولة المحلية، ومن هنا وجب الإسراع في تكوين منتخب يمثل الجزائر في قطر.

تواجد لاعبين محليين في لقاء غامبيا يمر عبر ودية ديسمبر

سبق لبلماضي في إحدى ندواته الصحفية التأكيد على أنه يريد رؤية اللاعب المحلي في لقاء غير رسمي ودون ضغوط وهو ما قد يغير نظرته على البطولة المحلية التي وصفها بالضعيفة وأنه لا يوجد أي لاعب باستطاعته حمل ألوان المنتخب الأول في الوقت الحالي، لكن هذه النظرة قد تتغير في قطر وبإمكان بعض اللاعبين إقناعه وبالتالي استدعائهم للقاء غامبيا شهر مارس في ختام تصفيات كان 2019 وقد يكون العدد كبيرا في حال تمكن الخضر من حسم التأهل هذا الشهر في الطوغو ولعب لقاء غامبيا في شكل ودي.

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