نجم الطوغو أديبايور سيكون حاضرا أمام الجزائر :

بعد أن غاب عن اللقاءات السابقة لمنتخب بلاده الطوغو خوفا من أرضية الميدان التي ستقبل فيها منافسيه في التصفيات الإفريقية، والتي قال أنها خطيرة جدا على صحة اللاعبين، سيكون النجم الأول في المنتخب إيمانويل أديبايور حاضرا في اللقاء الذي سيجمع الطوغو بالجزائر يوم الثامن عشر من نوفمبر الجاري لحساب الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كان 2019 بالكاميرون الصيف القادم، وتأتي عودة أديبايور نظرا لأهمية اللقاء الذي سيمنح الطوغو فرصة كبيرة نحو التأهل في حال الفوز على الجزائر.

أهمية اللقاء ونجوم الجزائر وراء عودته

رغم أن الاتحادية الطوغولية لم تغير الملعب الذي سيحتضن اللقاء، إلا أن أديبايور الذي قاطع المنتخب من قبل سيكون حاضرا وهو ما يؤكد الأهمية الكبيرة لمواجهة الجزائر، التي يعني الفوز فيها الارتقاء لصدارة المركز الثاني أو حتى الأول في حال خسارة البينين، كما أن أديبايور الذي يملك مشوارا احترافيا كبيرا يرغب في مواجهة الجزائر بنجومها الحاليين وهو الدافع الذي حفزه على العودة.

كلود لوروا: “أديبايور سيكون حاضرا وسيساعدنا على الفوز”

أكد المدرب الفرنسي للمنتخب الطوغولي كلود لوروا أن نجم الفريق أديبايور سيكون حاضرا في مواجهة الجزائر بعد الاتصال الهاتفي الذي جمعه باللاعب وقال التقني الفرنسي: ” اتصلت مع أديبايور هاتفيا وتحدثنا بخصوص العديد من الأمور التي تخص المنتخب، وأكد لي أنه سيكون حاضرا مع المنتخب خلال لقاء الجزائر وبعدها سنرى ما سيحدث، والأكيد أنا مقتنع بأنه سيقدم ما عليه وسيعمل على قيادة المنتخب لتحقيق الفوز على المنتخب الجزائري”.

لوروا يدرك أنه سيضمن ضغط رهيبا بتواجده

رفض إقامة المنتخب الجزائري بجانب المنتخب الطوغولي في فندق راديسون، اختار أسوأ أرضية ملعب ممكنة، تصريحات استفزازية للجزائريين وبعدها ترجيه لنجم المنتخب أديبايور ليعود من جديد أمام الجزائر، هذا هو ما يريده الفرنسي كلود لوروا الذي يسعى بكل الطرق للفوز على الجزائر، فهو يدرك قيمة أديبايور عند الطوغوليين وتواجده يعني إقبال جماهيري رهيب دون نسيان تواجد محرز مع الجزائر، وهو ما يعني أن كل التوابل متوفرة لخنق الجزائريين يوم اللقاء والفوز عليهم.