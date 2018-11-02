‎النصر ينضم لقافلة الأندية السعودية الراغبة في التعاقد مع بونجاح :

l ‎كشفت تقارير سعودية يوم أمس أن أندية الدوري المحلية بدأت في وضع اللمسات الأخيرة على صفقات الميركاتو الشتوي، وكما يعلم الجميع فإن الدوري السعودي بات يعج بالنجوم والصفقات فيه ستكون بالملايين من بين هذه الصفقات أو لنقل أهمها صفقة الدولي الجزائري بغداد بونجاح، فبعد الهلال، الاتحاد والشباب جاء الدور على نادي النصر الذي يقال أنه رتب اتصالات غير مباشرة مع الجزائري، قد تفضي في الأخير إلى ضمه في الأيام القليلة المقبلة، ورغم أنه عبر عن ارتياحه في السد إلا أن الإعلام السعودي يؤكد في كل مرة أن علاقة بونجاح بإدارة ناديه سيئة وأنه سيرحل في جانفي المقبل أيا كان النادي الذي سيتعاقد معه.

‎مناجير اللاعب هو من عرضه على النصر

‎إلى ذلك كشفت ذات التقارير أن مناجيرا ( قد يكون مناجير اللاعب ) هو من عرض بغداد على نادي إدارة نادي النصر، حيث ستكون المفاوضات بين السد والنصر غير مباشرة على اعتبار الحساسية السياسية التي توجد بين البلدين، ومن دون شك فإن طريق النصر لن يكون سالكا أبدا لأن بغداد مطلوب من عدة أندية خاصة سعودية وعلى رأسها الاتحاد، الذي ارتبط به في عديد المناسبات، يشار إلى أن الصحافة السعودية تؤكد في كل مرة على أن انتقال بغداد لأحد أنديتها لن يكون سوى بدفع قيمة الشرط الجزائي الذي يبلغ 15 مليون أورو وهي قيمة على كبرها قد تكون كفيلة بعدم الاحتكاك مع ناديه الأصلي السد والنادي الذي يريده.

‎قيمة اللاعب ارتفعت بعد تألقه بألوان الخضر

‎ارتفعت قيمة مهاجم نادي السد القطري بغداد بونجاح أكثر بعد تألقه بألوان المنتخب الوطني الجزائري مؤخرا، وهو ما قد يضاعف فرصته في التنقل لإحدى البطولات الأوروبية التي تلبي رغبة ابن الباهية وهران، حيث كانت بعض المعطيات تؤشر على اهتمام بعض الأندية الأوروبية بخدمات بونجاح، غير أن الأمور لم تتضح أكثر وبقت مجرد إشاعات وفقط لحد الآن، وبالرغم من ذلك يبقى بونجاح يملك الإمكانات التي تؤهله للالتحاق بإحدى البطولات الأوروبية.

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