‎وناس يغيب مجددا وفرص مشاركته ضد الطوغو تتقلص :

l‎كشفت تقارير إيطالية يوم أمس أن لاعب الخضر آدم وناس غاب مرة أخرى عن تدريبات فريقه الجماعية، صحيفة “فانتا غازيتا” كشفت أن تدريبات يوم الأربعاء عرفت غياب ثلاثة لاعبين واحد منهم وناس الذي اكتفى بحصة على انفراد، ويعاني وناس من إصابة عضلية منذ فترة طويلة وبالتحديد منذ عودته من سفرية البينين، حيث لم يتدرب منذ ذلك الحين ولم يشارك في أي لقاء.

‎سيغيب عن لقاء الغد ضد إيمبولي

‎الصحيفة السابقة الذكر كشفت أن غياب وناس عن تدريبات فريقه قد يمتد للحصة التدريبية لنهار اليوم أيضا، حيث لم يبرز الجزائري أي بوادر توحي بقرب شفائه، وعطفا على هذا فإن مشاركة وناس في لقاء الغد ضد إيمبولي تبدو صعبة جدا إن لم تكن مستحيلة، فحتى في حال شفائه وهو الأمر المستبعد فإن أنشيلوتي لن يغامر به خوفا من أي مضاعفات قد تعود سلبا على وضعية الجزائري.

‎حظوظه في المشاركة في لقاء الطوغو تتقلص أكثر

‎رغم استدعائه لمواجهة الطوغو فإن حضور وناس لهذه المواجهة قد لا يتحقق على أرض الواقع، الجزائري غاب لحد الآن عن لقاءات كثيرة وفي حال تواصل غيابه للقاء إيمبولي فإنه يكون قد ضيع الكثير من اللقاءات وهي ( روما، أودينيزي، باريس سان جرمان في دوري الأبطال إضافة للقاء الغد) ولم يتبق له بذلك سوى لقاءات جنوى في الدوري وباريس سان جرمان في الأبطال، قبل بداية تربص المنتخب الوطني، بلماضي وفي حال أراد فعلا اللاعبين الأكثر جاهزية فإن وناس سيهمش، لأنه لن يشارك في هذين اللقاءين حتى في حال شفائه.

مرتبط