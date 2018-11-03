إنتر ميلان يسعى للتعاقد مع رامي بن سبعيني :

كشفت تقارير إيطالية أمس الخميس أن نادي إنتر ميلان يرغب في تعزيز صفوفه الدفاعية بلاعبين جدد، صحيفة “توتو سبور” الشهيرة كشفت أن إدارة إنتر وضعت ضمن أجندتها بعض اللاعبين الشباب ومن أبرزهم لاعب سامبدوريا أندرسون وأيضا الدولي الجزائري رامي بن سبعيني لاعب ران، وبحسب الصحيفة السابقة فإن رامي يقدم مستوى كبيرا يتيح له الانتقال لنادي إنتر ميلان الموسم المقبل، ويعتبر نادي إنتر أكبر نادي ارتبط به رامي لحد الآن، حيث سبق له الارتباط بأندية متوسطة القوة في أوروبا على غرار ليل وريال سوسييداد إضافة إلى إيفرتون الإنجليزي في الصيف الماضي .

المدير الرياضي لإنتر أرسل مبعوثين لمراقبة اللاعب

إلى ذلك كشفت ذات التقارير أن بيار أوسيليو المدير الرياضي لإنتر أرسل بعضا من مبعوثيه إلى فرنسا لأجل مشاهدة ومراقبة رامي بن سبعيني ولم تشر التقارير للقاء الذي تمت معاينة رامي فيه، لكنه لم يكن بعيدا، خطوة مثل هذه تؤكد الرغبة الكبيرة لمسيري إنتر في التعاقد مع بن سبعيني وفي حال حصل ذلك ستكون صفقة العمر من دون شك، وكان بن سبعيني قد شارك أساسيا في لقاءات فريقه الأخيرة كلها ضد كل من موناكو، سانت إيتيان ورامس لكنه للأسف لم يقدم ذلك المستوى الكبير.

رامي لن يرفض وإدارة ران ستكون سعيدة ببيعه

حتى إن كان الأمر سابق لأوانه فإن إدارة إنتر لن تجد صعوبة في التعاقد مع بن سبعيني في حال قررت ذلك، إدارة إنتر تملك السلطة المالية وكذا المعنوية لأنه نادي كبير ولا يرفض، اللاعب بدوره سيكون سعيدا بمجرد الاهتمام به فما بالك بالانتقال لهناك، أما عن رأي الإدارة الفرنسية فإنها ستوافق بكل تأكيد لأن بن سبعيني كان إلى وقت قريب ضمن قامة المسرحين، حيث تسعى الإدارة لتعزيز الخزينة ببعض الملايين وترى أن بن سبعيني سيوفرها .

ضمه مع إعادة إعارته مستقبلا هو الأمر المنتظر

في الأخير، نشير إلى أن الرغبة في التعاقد مع بن سبعيني أو أي مدافع تأتي منافية لسياسة نادي إنتر، إدارة الأفاعي نجحت في تجديد عقود ثلاثة من لاعبي المحور الدفاعي وهو ميراندا، رانوكيا وأيضا دي فراي إضافة لسعيها لتجديد عقد سكرينيار، وبالمناسبة كل هؤلاء اللاعبين ينشطون في نفس مركز بن سبعيني، الأخبار لا تبدو متناقضة لكن قد ترغب إدارة إنتر في التعاقد مع بن سبعيني على أن تعيره لأحد أندية الكالتشيو لتطوير قدراته، ولأجل التأقلم وهي سياسة تتبعها كبريات الأندية ليس في إيطاليا وحسب، بل أيضا في عموم أوروبا .

سيغيب عن لقاء اليوم ضد كان بسبب العقوبة

كشفت تقارير فرنسية يوم أمس أن لاعب الخضر رامي بن سبعيني لن يكون حاضرا في لقاء اليوم في الدوري الفرنسي ضد نادي كان، وبحسب صحيفة تيليغرام الفرنسية فإن بن سبعيني سيغيب بسبب الإنذارات المتراكمة، حيث كان قد تلقى إنذارا خامسا في اللقاء الماضي، ويمكن أن يكون غياب بن سبعيني في صالحه، حيث سيستفيد من راحة بعد مشاركته في كل لقاءات فريقه السابقة كأساسي.

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