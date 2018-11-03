بن زية أساسي وفيغولي احتياطي في داربي تركيا :

شهدت الجولة الحادية عشرة من الدوري التركي الممتاز لعب داربي إسطنبول بين غلطة سراي وفينرباتشي وهو اللقاء الذي عرف بقاء الدولي الجزائري سفيان فيغولي على كرسي الاحتياط من جانب غلطة وهو ما كان منتظرا بالنظر إلى عودته من الإصابة، بالمقابل فقد شارك بن زية كأساسي من جانب فينرباتشي وغاب سليماني بداعي العقوبة.

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