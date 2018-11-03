بونجاح يعجز عن التسجيل رغم خماسية السد :

غاب اسم الدولي الجزائري ومهاجم نادي السد القطري بغداد بونجاح عن قائمة هدافي اللقاء الذي جمع فريقه أمس بالمستضيف نادي أم صلال لحساب الجولة الحادية عشرة من الدوري القطري الممتاز وهو اللقاء الذي شارك فيه الجزائري أساسي كالعادة إلا أنه اخفق في الوصول إلى شباك المنافس رغم مساهمته في الفوز الكبير الذي وصل إلى خماسية مقابل هدف واحد، غير أن غيابه عن التسجيل لن يغير من موقعه في صدارة الهدافين التي يحتلها برصيد 16 هدفا مبتعدا بستة أهداف عن أول مطارديه المغربي يوسف العربي وزميله في السد حسن عفيف، بالمقابل يتجه بونجاح للتتويج بلقب هداف منافسة رابطة أبطال آسيا رغم إقصاء السد في نصف النهائي.

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