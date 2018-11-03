بيتيس يشترط 8 ملايين أورو لمن يريد بودبوز :

يبدو أن المستوى الذي بات يقدمه الدولي الجزائري رياض بودبوز في الجولات الأخيرة من الليغا الإسبانية رفقة ناديه ريال بيتيس جعله يفقد ثقة المدرب والإدارة، فلاعب مونبوليي السابق لم يقدم حسبهم ما هو منتظر منه في اللقاءات التي أشرك فيها لحد الآن، وهو ما جعل الإدارة تفتح أبواب الرحيل أمامه في الميركاتو الشتوي القادم أو الانتظار حتى الصيف لكن ذلك لن يكون بالمجان واشترطت على كل من يريد التعاقد معه دفع مبلغ 8 ملايين أورو بحسب ما كشف عنه موقع “غول ديجيتال” الإسباني وهو مبلغ لا يبدو أن بودبوز سيتمكن من جلبه مع ما يقدمه من أداء.

نيس طلبه في الصيف وقد يعود شتاء

رغم أن بودبوز كان ضمن اهتمامات عدة نواد في الصيف المنصرم، إلا أن النادي الوحيد الذي تقدم بعرض رسمي لإدارة النادي الأندلسي هو نادي نيس الفرنسي قدره 12 مليون أورو، غير أنه قوبل بالرفض، بما أن بيتيس كان يطمع للحصول أكثر خاصة عندما اقترن اسم اللاعب بنادي أتليتيكو مدريد، فنيس الذي يعاني في الموسم الحالي من مشكل في صناعة اللعب وغياب لاعب في صفوفه بقيمة بودبوز قد يعود في الشتاء لطلب خدمات لاعب الخضر.

مدرب بيتيس لا يوظفه في منصبه

يلقى اللاعب الجزائري مساندة مطلقة من الإعلام المقرب من النادي وينتقد رغبة المدرب في التعاقد مع صانع لعب خلال الميركاتو الشتوي، فكيكي سيتين اعتاد إشراك رياض في منصب مهاجم على الرواق الأيمن في وقت أنه يفضل اللعب كصانع ألعاب أو وراء قلب الهجوم وهو المنصب الذي تكون فيه بودبوز ولعب فيه مع جميع الأندية الفرنسية، التي مر عليها وحتى في اللقاءات التي شارك فيها مع بيتيس في منصب صانع لعب قدم مستوى كبيرا جدا وهو ما على المدرب مراجعته.

عودته للمنتخب أمام الطوغو مستبعدة

في سياق منفصل، لا تبدو أن رؤية بودبوز في تربص المنتخب الوطني للقاء القادم واردة على الإطلاق، خاصة أن بلماضي استغنى عنه في التربص الماضي الذي سبق مواجهتي البينين بحكم رغبته في تجريب لاعبين آخرين، غير أن طبيعة المواجهة القادمة تتطلب لاعبين أكثر حرارة من رياض في وسط الميدان وخاصة الذين يساهمون في العمل الدفاعي وبودبوز نقطة ضعفه عدم العودة سريعا في حال افتكاك الكرة من المنافس.

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