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دوخة يرد على المنتقدين ويختار أحسن لاعب في لقاء الاتحاد :

3 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 72 زيارة

اختير الدولي الجزائري وحارس نادي الرائد عز الدين دوخة كأحسن لاعب في لقاء فريقه الأخير ضد الاتحاد، برسم الجولة السابعة من الدوري المحلي، اختيار دوخة كان مبررا بعد تألقه الكبير ووقوفه في وجه هجوم الاتحاد القوي، وبمستواه هذا يكون الحارس الجزائري قد رد على المنتقدين ولو بشكل مبدئي، حيث طالبت الكثير من الأقلام بضرورة تسريحه والتعاقد مع حارس قوي في الميركاتو الشتوي، كما أن البعض وصفه بالمقلب وقال أن تألقه الموسم الماضي مع أحد كان ظرفيا فقط قبل أن ينكشف مستواه السيئ في الموسم الحالي.

دوخة: ” أشكر كل من ساهم في تألقي”
بعد اختياره كرجل للقاء، عبر الدولي الجزائري عن سعادته الكبيرة بهذا الاختيار، دوخة لم ينسب النصر المحقق لنفسه بل للجميع، حيث تقدم بالشكر لكل من ساهم في فوزه سواء لاعبين أو أطقم فنية وحتى إدارية، كما وجه الشكر للأنصار الذين دعموه، والأكيد أن اختيار دوخة كأحسن لاعب في اللقاء سيكون له وقع قوي على معنوياته، خاصة أنه مرشح قوي لحراسة مرمى الخضر في لقاء الطوغو المقبل في تصفيات الكان في ظل إصابة زميله رايس وهاب مبولحي.

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