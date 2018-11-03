رئيس ريال مدريد يدعم الفريق ضد الأزمة و يرد على الانتقادات :

منح فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الحالي الفريق الحالي رغم الانتقادات القاسية التي يعاني منها عقب ابتعاده بفارق 7 نقاط عن المتصدر برشلونة والهزيمة على ملعب كامب نو 5-1 على ملعب الكلاسيكو.

وقال رئيس النادي الأبيض الإسباني على هامش تواجده بالحفل السنوي لتوزيع جوائز على أعضاء النادي: “لدينا مجموعة من اللاعبين حققوا الكثير من الألقاب ولديهم القدرة على حصد جميع البطولات خلال الموسم الحالي”.

وأكمل تصريحاته: ” نحن ريال مدريد، بحوزتنا 23 كأسًا أوروبيًا طوال التاريخ ، لذلك نحن المرجع الأول في كرة القدم، والفريق الأوحد الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا في كرة السلة والقدم خلال عام واحد في الموسم الماضي”.

وأضاف: ” أصبحنا قوة مالية جبارة بالإضافة لكوننا نادي رياضي عملاق على مدار التاريخ، يكفي تمكنا من حصد 4 ألقاب من دوري الأبطال الأوروبي في آخر 5 سنوات”.

وتابع: “هذا النادي صمم خصيصا من أجل حصد الألقاب وأن يكون الأفضل، ليس من السهل أن تحقق الفوز دائما، الجهد المبذول من قبل الجميع يتضاعف كل عام من أجل أن نصبح في القمة”.



وعن تجديد ملعب بيرنابيو: ” قريبا جدا سوف نبدأ خطتنا من أجل اصلاح ملعب بيرنابيو، الأمر الذي سيجعل منه أفضل ملعب في العالم، و واحد من الرموز الرائعة وهو ما يدل على تطور النادي الدائم على جميع المستويات”.

وشهد الحفل بحضور رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تكريم أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الذين تعدوا 25، 50 , 60 عاما مع عضوية النادي.

وسلّم فلورنتينو بيريز، والرئيس الفخري خينتو، الشارات الذهبية والألماسية في حين سلّم أمانسيو، راؤول، بيري، روبرتو كارلوس، أربيلوا وبوتراغينيو الشارات الذهبية للأعضاء المُكرمين من قبل ادارة ريال مدريد.

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