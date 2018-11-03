رونالدو و بيريز جنبا لجنب في مباراة ريال مدريد وبلد الوليد :

اهتمت وسائل الإعلام تسليط الضوء على ظهور نجم ريال مدريد السابق، رونالدو، بجوار رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز في مدرجات “سانتياyو بيرنابيو”، أثناء مواجهة بلد الوليد في الجولة 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.النجم البرازيلي رونالدو، سبق أن لعب مع ريال مدريد في الفترة ما بين 2002 إلى 2007، وحقق خلال هذه المسيرة لقبي دوري إسباني وكأس عالم للأندية، وكأس سوبر محلي.

لكنه بعد 11 عاما، يعود إلى مدرجات سانتياغو بيرنابيو بصفته مالكا لنادي بلد الوليد، بعد أن اشترى النادي الإسباني مقابل 30 مليون يورو مع بداية الموسم الجاري.



وأوضحت صحيفة “ماركا” في تقريرها أن بيريز لطالما اعتبر صفقة الظاهرة رونالدو عام 2002 هي الأفضل في مسيرته كرئيس لريال مدريد، وقد دافع عنه باستماته في العديد من المناسبات وسانده في الكثير من الأمور.

وحافظ رونالدو وبيريز على علاقتهما الجيدة بعد رحيل الأول عن صفوف ريال مدريد في عام 2006، ولم يتوقفا عن تبادل الاتصالات أبداً، وأصبح الظاهرة مستشاراً لبيريز في عام 2016، ورغم أنه لم يقم بدور كبير في صفقات ريال مدريد الأخيرة، إلا أنه كان حاضراً دائماً عندما يحتاجه رئيس النادي الملكي، وقد قدم المشورة في صفقة فينيسيوس جونيور ونصح بالتعاقد معه.

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