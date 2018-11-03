عطال يستأنف التدريبات وسيكون حاضرا اليوم ضد أميان :

كشف الموقع الرسمي لنادي نيس أمس الجمعة أن لاعب الفريق الجزائري يوسف عطال تعافى بشكل كامل من الإصابة التي كان يعاني منها، الموقع الرسمي للنادي الجنوبي قال أن عطال عمل بصورة عادية في الحصة التدريبية ليوم أمس ما يعني أنه سيكون بمقدور المدرب باتريك فييرا استدعائه للقاء اليوم ضد كان ( لم يتم الأمر بشكل رسمي بعد )، التقارير الفرنسية ألمحت أيضا إلى أن عطال سيكتفي بداية بالجلوس على الدكة لأنه ليس جاهزا للمشاركة كأساسي بعد .

خبر سيفرح بلماضي من دون شك

في ظل الأخبار الكثيرة المتواترة عن إصابات وغيابات لاعبينا سيكون خبر عودة عطال للمنافسة خبرا مفرحا للناخب الوطني جمال بلماضي من دون شك، بلماضي سيكون بحاجة لكل لاعبيه قبل موقعة الطوغو المهمة وعطال من بينهم وهو الظهير الأيمن الأساسي، يشار إلى أن الإصابات ضربت أعمدة المنتخب الوطني بقوة أخيرا، حيث أبعدت كثيرا من اللاعبين آخرهم مهدي عبيد وهلال سوداني وحتى منافس عطال في الجهة اليمنى من الدفاع عيسى ماندي سيكون غائبا عن المواجهة بداعي الإصابة.

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