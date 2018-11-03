الرئيسية / آخر الأخبار / عطال يستأنف التدريبات وسيكون حاضرا اليوم ضد أميان :

عطال يستأنف التدريبات وسيكون حاضرا اليوم ضد أميان :

3 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الفرنسي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 75 زيارة

كشف الموقع الرسمي لنادي نيس أمس الجمعة أن لاعب الفريق الجزائري يوسف عطال تعافى بشكل كامل من الإصابة التي كان يعاني منها، الموقع الرسمي للنادي الجنوبي قال أن عطال عمل بصورة عادية في الحصة التدريبية ليوم أمس ما يعني أنه سيكون بمقدور المدرب باتريك فييرا استدعائه للقاء اليوم ضد كان ( لم يتم الأمر بشكل رسمي بعد )، التقارير الفرنسية ألمحت أيضا إلى أن عطال سيكتفي بداية بالجلوس على الدكة لأنه ليس جاهزا للمشاركة كأساسي بعد .
خبر سيفرح بلماضي من دون شك
في ظل الأخبار الكثيرة المتواترة عن إصابات وغيابات لاعبينا سيكون خبر عودة عطال للمنافسة خبرا مفرحا للناخب الوطني جمال بلماضي من دون شك، بلماضي سيكون بحاجة لكل لاعبيه قبل موقعة الطوغو المهمة وعطال من بينهم وهو الظهير الأيمن الأساسي، يشار إلى أن الإصابات ضربت أعمدة المنتخب الوطني بقوة أخيرا، حيث أبعدت كثيرا من اللاعبين آخرهم مهدي عبيد وهلال سوداني وحتى منافس عطال في الجهة اليمنى من الدفاع عيسى ماندي سيكون غائبا عن المواجهة بداعي الإصابة.

شاهد أيضاً

رئيس ريال مدريد يدعم الفريق ضد الأزمة و يرد على الانتقادات :

منح فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الحالي الفريق الحالي رغم الانتقادات القاسية التي يعاني منها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2018, All Rights Reserved