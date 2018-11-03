فضائح جديدة في عالم كرة القدم !!

ادعى موقع “Football Leaks” أن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم “Uefa” ساعد مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي على تغطية الإنتهاكات المالية الضخمة في شكل صفقات رعاية مبالغ فيها.

أحدث طبعة من التعاون في التحقيقات الأوروبية (EIC) فضح نتيجة لتسريب وثائق يجعل الادعاءات حقيقة.

وحسب التحقيقة:”الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قام بترتيب تسوية سرية مع مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان سمحت للأندية بخداع قواعد اللعب المالي الخاصة بها بمئات الملايين من اليورو، ومن الممكن بدأ تحقيق جديد من قبل (EIC).”

وأضاف التحقيق:”كبار مديري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بما فيهم الأمين العام السابق ورئيس FIFA الحالي، جياني إنفانتينو، تدخّلوا شخصياً لتشجيع التسويات السرية مع الأندية الكبرى، في حين أن هيئة المراقبة المالية للأندية (CFCB)، وقسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي تحقق في انتهاكات القواعد، تلاحق النوادي الأشد فقرا في أمثال تركيا ورومانيا.”

هذا الأمر له أهمية خاصة بالنسبة لنادي مثل ميلان الإيطالي، الذي تم استبعاده من الدوري الأوروبي هذا الموسم بسبب انتهاكات FFP قبل قبول الإلتماس الذي تقدم به في وقت لاحق.



ولا تزال الأوضاعهم المالية موضع تساؤل ويمكن طرح نفس القضايا في الصيف المقبل.

“يستند الكشف الجديد إلى مجموعة من عشرات الملايين من وثائق كرة القدم التي حصلت عليها مجلة Der Spiegel الأسبوعية الألمانية وتقاسمها مع شركائها في شبكة التعاون في التحقيقات الأوروبية (EIC).”

“وتحتوي مجموعة البيانات المدمجة على أكثر من 70 مليون مستند، وحوالي 3.4 تيرابايت ، وهي أكبر تسرب للبيانات الصحفية حتى الآن، وخلال الأشهر الثمانية الماضية، تعاون حوالي 80 صحفي وتقني من 15 شريكًا إعلاميًا لتوثيق وعرض صفقات غير قانونية أو سرية عبر صناعة كرة القدم من هذه المصادر الداعمة وغيرها.”

“لكن مالكي العديد من النوادي استمروا في تقديم مبالغ زائدة لتغطية الخسائر باستخدام عقود الرعاية المتضخمة للغاية – وفي بعض الأحيان الخادعة – في ممارسة تعرف باسم” المنشطات المالية.”

“هذه هي حالة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، وتعود ملكية “مان سيتي” منذ 2010 إلى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان شقيق محمد بن زايد آل نهيان، الحاكم الفعلي لأبو ظبي، وباريس سان جيرمان المملوكة لشركة القطر للرياضة، المدعومة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.”



“عندما حققت هيئة الرقابة المالية في الاتحاد الأوروبي في اتفاقيات رعاية الناديين، اكتشفت أن بعض الأطراف ذات الصلة كانت تدفع مبالغ غير مسبوقة، وقامت هيئة قطر للسياحة بمنح باريس سان جيرمان مبلغ يتراوح بين 700 مليون و 1.125 مليار يورو على مدى خمس سنوات، وفقا للعقد.”



“وخلصت النتائج التالية إلى أن هذه الصفقات كانت مبالغ فيها بشكل مذهل: ذكر الخبراء المستقلون الذين استعان بهم الاتحاد الأوروبي أن العقود التي تبلغ قيمتها حوالي 200 مليون يورو سنوياً في البداية كانت لها قيمة حقيقية تتراوح بين 3 و 5 ملايين يورو: 40 إلى 60 مرة أقل.”

“وكانت هناك قصة مشابهة في مان سيتي، وإن كان بمستوى أقل، وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الشيخ منصور كان يتمتع “بنفوذ كبير” على اثنين من الرعاة من أبو ظبي في مانشستر سيتي، بما في ذلك صندوق الاستثمار الحكومي آبار، وأن هذه العقود كانت تضخمت على الأقل بثلاثة أضعاف القيمة السوقية الحقيقية.”

ويدّعي أيضًا أن جياني إنفانتينو، الذي كان رئيسًا للاتحاد الأوروبي حتى ينتقل إلى أن أصبح رئيسًا للفيفا في عام 2015 ، قد دخل في مفاوضات مباشرة مع الأندية الخاضعة للتحقيق لعمل “تسوية سرية”.

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