فيغو: رونالدو قادر على تحقيق دوري ابطال أوروبا رفقة جوفنتوس :

أظهر الأسطورة البرتغالية لويس فيغو نجم نادي ريال مدريد الإسباني السابق دعمه لمواطنه كريستيانو رونالدو نجم نادي جوفنتوس الإيطالي وذلك برحلة الفريق الأوروبية هذا الموسم حيث يحلم الجميع داخل قلعة السيدة العجوز سواء الجماهير أو اللاعبين أو حتى إدارة النادي بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وعزز تعاقد جوفنتوس مع رونالدو هذا الموسم من فرص تتويج الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا حيث قام البيانكونيري بالتعاقد مع النجم البرتغالي الصيف المنقضي مقابل 112 مليون يورو من نادي ريال مدريد الإسباني ونجح بإحراز 7 أهداف حتى الآن جميعهم ببطولة الكالتشيو.

ولم ينجح نادي جوفنتوس في التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا منذ عام 1996 عندما تغلب على نادي أجاكس أمستردام بالمباراة النهائية إلا أنه نجح في الوصول الى المباراة النهائية بالعديد من المناسبات منهم مبارتين بأخر أربعة أعوام.

ويرى فيغو بأن المنافسة ستكون قوية على اللقب هذا الموسم وأن فريقي جوفنتوس وبرشلونة الإٍسباني يعدان أبرز المرشحين لنيل اللقب لكنه في ذات الوقت يعتقد بأن حظوظ جوفنتوس قد تكون أكبر بسبب التعاقد مع رونالدو هذا الموسم.

وخلال تصريحات صحفية لفيغو عبر صحيفة دازن قال: “في السنوات الأخيرة نجح جوفنتوس في الوصول للمباراة النهائية مرتين بدون رونالدو ويمتلك حظوظاً كبيرة هذا الموسم حتى لو أتت كرة القدم بمفاجأتها كما نعرف جميعاً”.

وتابع: “الشيء المؤكد الأن هو أن جوفنتوس أصبح لديه خيارات أكثر من قبل كريستيانو يضمن للبيانكونيري الجودة التهديفية الكبرة لأنه الأفضل في العالم بالوقت الحالي”.

وأضاف: “آمل أن يكون قد اكتسب الخبرة الكافية بالبطولات في إيطاليا وأن يكون قد حقق اقصى استفادة ممكن من السنوات الماضية وأعتقد أن الامر يسير بسرعة كبيرة بالوقت الحالي”.

وخلال حديثه مع الصحيفة تذكر لويس فيغو زميله السابق بنادي ريال مدريد الظاهرة رونالدو نجم المنتخب البرازيلي وأثنى عليه وأنصفه على مواطنه البرتغالي كريستيانو رونالدو وذلك على مستوى التهديف.

وقال فيغو: “طالما لم يتوقف كريستيانو رونالدو عن لعب كرة القدم سأقول دائماً أن الظاهرة رونالدو كان الأفضل على مرمى الخصوم لكن كلاهما يمتلكان جودة عالية في احراز الأهداف الشيء الهام هو اتاحة الفرص التهديفية لهما”.

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