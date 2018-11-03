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لاعب آرسنال المُعار يدخل تاريخ البوندسليغا :

3 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الألماني, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 50 زيارة

واصل المهاجم الإنجليزي ريس نيلسون، تألقه مع فريق هوفنهايم، بهز الشباك من جديد، خلال مواجهة باير ليفركوزن، اليوم السبت، في إطار الجولة العاشرة من عمر الدوري الألماني.
وأحرز نيلسون، هدف التقدم لفريقه، في الدقيقة 19، ليصل إلى خامس أهدافه في البوندسليغا هذا الموسم.
وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، أن نيلسون بات ثالث أصغر لاعب في تاريخ البوندسليغا، يتمكن من تسجيل 5 أهداف في موسم واحد.
وحقق نيلسون هذا الرقم، بعمر 18 عامًا و10 أشهر و25 يومًا، ليأتي خلف لوكاس بودولسكي وأولاف ثون.
يذكر أن نيلسون يقضي الموسم الحالي ضمن صفوف هوفنهايم، معارًا من آرسنال الإنجليزي.

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