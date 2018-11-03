مبولحي يطير لدبي للعلاج وإصابته أخطر من المتوقع :

كشفت تقارير سعودية يوم أمس أن الحارس الجزائري رايس وهاب مبولحي شد الرحل صوب دبي الإماراتية من أجل استكمال عملية علاجه، ورأى الطاقم الطبي السعودي أن بقاءه في الدمام لن يكون مفيدا كثيرا، لذلك قرروا إرساله لدبي التي تتمتع بتجهيزات عالية خاصة في مجال الشفاء من الإصابات، وكان مبولحي قد أصيب قبل أيام من الآن وضيع بسبب إصابته لقاء الفيصلي الذي جرى عشية الخميس الماضي والذي مني فيه الاتفاق بأول خسارة هذا الموسم وكانت قاسية جدا.

الإصابة أخطر وتخوف من إجراء عملية جراحية

بحسب الإعلام السعودي فإن إصابة مبولحي لم تكن خطيرة بالمرة وكان من المتوقع عودته للتدريبات في غضون أيام قليلة وربما في حصة الاستئناف اليوم السبت، لكن إقدام إدارة الاتفاق على إرسال الرايس لدبي يؤكد أن الإصابة مخيفة نوعا ما وربما تبعده لفترة مقبلة، على أمل ألا يحتاج لتدخل جراحي من أجل شفائه لأن ذلك يعني غيابه لفترة طويلة جدا، ويعاني مبولحي في مركز حساس من الجسم وهو الركبة لذلك يخشى الأطباء على حالته.

سيغيب بشكل رسمي عن لقاء الأسبوع المقبل

في الأخير كشفت الصحاف السعودية أن غياب مبولحي عن اللقاء المقبل في الدوري بات أكيدا، الاتفاق سيواجه الهلال سهرة الثلاثاء المقبل وهو لقاء مهم ضد متصدر الدوري وغياب مبولحي فيه سيكون جد مؤثر، الإعلام الاتفاقي وجماهير النادي تتمنى أن يكون لقاء الاتفاق ضد الهلال هو الأخير لمبولحي قبل العودة، لأن اللقاء الذي سيليه سيكون ضد النصر شريك الهلال في الريادة، يشار إلى أن لقاء النصر سيقام يوم الـ11 نوفمبر الحالي يومين فقط قبل بداية تربص المنتخب الوطني للقاء الطوغو، وغياب مبولحي عنه سيعني بكل تأكيد غيابه عن لقاء تصفيات الكان والذي سيكون بمثابة الضربة الموجعة أيضا للمنتخب للوطني، الذي يعول كثيرا على خبرة الرايس في مثل هاته المواجهات القوية.

الإعلام السعودي يرفع من شأن مبولحي ويساويه بكل زملائه اللاعبين

انهالت الصحافة السعودية الصادرة يوم أمس بالنقد اللاذع على إدارة الاتفاق ومدرب الفريق وكذا اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الفيصلي، الإعلام السعودي قال أن النادي أهين بخماسية وهذا في ظل غيب الرايس مبولحي، فبحسب كثير من الإعلاميين فإن مبولحي كان يغطي على أخطاء اللاعبين والمدرب وفي غيابه انكشف الاتفاق، صحيفة الميدان الرياضي السعودية قالت أن مبولحي يساوي كل الفريق وغيابه يعني غياب الاتفاق بالكامل .

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