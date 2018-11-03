مدرب نوتينغهام: “نأمل أن تكون إصابة سوداني غير خطيرة”

أدلى إيتور كارانكا مدرب نادي نوتنغهام فوريست بتصريحات إعلامية نقلها موقع “نوتينغهام شاير”، كارانكا تكلم عن لقاء اليوم ضد شيفيلد في الدوري وأتى فيها على ذكر لاعب الخضر هلال العربي سوداني، كارانكا تكلم عن إصابة هلال الأخيرة وقال: ” علينا التحقق أكثر من إصابة سوداني، لسنا متأكدين بعد من طبيعة الإصابة ولا مكانها الأصلي، قد تكون إصابته القديمة قد تجددت، لكننا لسنا متأكدين بعد “، وكان سوداني قد خرج مصابا سهرة الثلاثاء في لقاء بيرتون ضمن كأس الاتحاد الإنجليزي، ويخشى أن تكون إصابته الجديدة في نفس مكان إصابته القديمة والتي أبعدته لأكثر من شهرين .

“نأمل أن يكون هلال حاضرا معنا في غضون 10 أيام أو أسبوعين”

بعد ذلك تكلم مدرب نوتينغهام فوريست بحسرة عن سوداني وتمنى ألا تكون إصابته خطيرة وأن يعود في غضون أيام قليلة وفي هذا الشأن قال: ” أنا لست طبيبا، لكننا نخشى أن تكون مشكلته نفس مكان المشكلة السابقة ( يقصد الإصابة ) سيكون من المؤسف إن حصل ذلك، لكنني لا أريد التسرع، على العموم سيغيب بكل تأكيد عن لقاء نهاية الأسبوع ( لقاء اليوم ضد شيفيلد يونايتد) لكننا نأمل أن يكون حاضرا معنا في غضون 10 أيام أو أسبوعين على الأكثر، سننتظر ونرى”.

“سوداني لم يكن محظوظا منذ توقيعنا معه”

في الأخير تكلم كارانكا عن سوء الحظ الذي لازم سوداني منذ وصوله للنادي في الصيف الماضي، حيث لم يلعب كثيرا بسبب الإصابات المتلاحقة وأنهى تصريحاته بالقول: “سوداني ليس باللاعب المحظوظ، لم يحالفه الحظ منذ وصوله إلى هنا، لقد بدا للتو العودة لمستواه بعد الإصابة الأولى، لقد كان يبذل قصارى جهده من أجل العودة، ولكن للأسف عاد وأصيب” .

سيخضع لفحوصات معمقة يوم غد لتحديد مدة غيابه

في سياق الحديث عن سوداني، كشف موقع نوتنغهام شاير أن الجزائري سيخضع لفحوصات معمقة غدا الأحد أو بعد غد الاثنين، لتحديد مكان إصابته ومدة غيابه، الموقع السابق قال أن كل التقارير التي تحدثت عن مدة غياب هلال كانت تجتهد وفقط لأن أطباء الفريق لم يخضعوا اللاعب الجزائري لأي فحوصات لحد الآن (وهو ما تبين أيضا من حديث المدرب كارانكا )، وحتى إن كان التفاؤل سائدا بخصوص إصابة هلال، إلا أن الموقع السابق قال أنها ستبعده لفترة ليست بالقصيرة خاصة إن كانت في نفس مكان الإصابة القديمة، لكن ما يهمنا في ذلك أن سوداني سيغيب وبصفة رسمية عن لقاء الطوغو وهو الغياب الثالث له على التوالي منذ تولي الناخب الوطني الحالي جمال بلماضي زمام الأمور.

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