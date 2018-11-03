مدوار يفكر في الاستقالة من رئاسة الرابطة :

أسرت مصادر مقربة من رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم عبد الكريم مدوار أنه يفكر جديا في الاستقالة والانسحاب من رئاسة الرابطة بسبب الضغوطات الكبيرة المفروضة عليه، فرغم أن الرجل نجح في برمجة 12 لقاء في الرابطة الأولى وهو ما لم تقم به كبرى الرابطات الأوروبية لحد الآن، إلا أنه بالمقابل وقع في العديد من الأخطاء ويواجه موجة كبيرة من الانتقادات التي تجعله يلوح بالانسحاب سريعا من تسيير البطولة الوطنية بسبب التغيير والتأجيل الذي يمس البرمجة في كل مرة.

تعرضه لضغط كبير الأسبوع الماضي جعله يفكر في الرحيل

رغم أن مدوار وبعد انتخابه رئيسا للرابطة أكد أنه سيتحدى جميع الصعاب التي ستواجهه بحكم معرفته الجيدة بخبايا الكرة الوطنية، إلا أن ما تعرض له من ضغوطات الأسبوع الماضي جعلته يؤجل الجولة الثانية عشرة في ساعة متأخرة من الليل، جعلته يقتنع أن الهاتف الفوقي لن يسمح له بتسيير البطولة بحرية وأن المزيد من الضغوطات منتظرة في الأيام القادمة، وهنا وجب عليه الاختيار بين النزاهة والحرية في التسيير أو تنفيذ الأوامر دون اعتراض.

يريد الرحيل قبل إبعاده وموجة الانتقادات اتسعت ضده

يعرف مدوار جيدا أن رقعة الانتقادات ضده اتسعت في الآونة الأخيرة وأن عديد الفاعلين في الكرة ركبوا موجة إبعاده من الرابطة والتي ساهم هو فيها بالتغييرات العشوائية في البرمجة وآخر الرؤساء الناقمين عليه هو رئيس الشبيبة القبائلية ملال الذي دعا صراحة بقية الرؤساء لسحب الثقة منه وهي الدعوة التي ستلقى استجابة من عديد الأندية الناقمة عليه وهو ما قد يتجسد في الساعات القادمة، لهذا يريد مدوار الخروج سريعا من الباب الواسع قبل إبعاده.

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