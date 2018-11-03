منتخب أقل من 17 سنة يواجه ليبيا اليوم في مستهل دورة شمال إفريقيا :

أسفر الاجتماع الفني الذي عقد أمس والخاص بدورة شمال إفريقيا لمنتخبات أقل من 17 سنة عن افتتاح المنتخب الوطني الجزائري المنافسة بمواجهة منتخب ليبيا اليوم، على أن يكون اللقاء الثاني أمام المنتخب المغربي يوم الاثنين القادم واللقاء الأخير أمام صاحب الأرض المنتخب التونسي، ولا يعرف لحد الآن من هو المسؤول عن العارضة الفنية لهذا المنتخب بعد أن أقدم رئيس الفاف على إقالة جميع مدربي الفئات السنية، للتذكير فإن اللقاءات ستدوم 80 دقيقة فقط.

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