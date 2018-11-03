هدف محرز أمام بيرنلي مرشح لجائزة هدف الشهر في البريمرليغ :

نشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز البريمرليغ أمس الجمعة قائمة من الأهداف، قال أنها مرشحة لجائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز، من بين الأهداف المختارة هدف الدولي الجزائري رياض محرز في مرمى بيرنلي، حيث كان قد سجل هدفا رائعا وقتها من خارج منطقة الجزاء بيسراه القوية، ورغم جمالية هدف محرز فإن فوزه بالجائزة ليس مضمونا لأن شهر أكتوبر المنقضي كان مليئا بالأهداف الرائعة ومنها أهداف بيريرا في مرمى إيفرتون، سيغوردسون في مرمى ليستر، رامسي في مرمى فولهام وشورلي في مرمى كارديف .

تخوفات من تأثير غياب دي بروين على مستواه

كشفت بعض التقارير الإعلامية الانجليزية عن تخوفات من تراجع مستوى محرز في الجولات القادمة بعد إصابة زميله في الفريق البلجيكي دي بروين الذي سيغيب لعدة أسابيع وذلك بسبب زيادة الضغط على محرز المطالب بمجهودات إضافية في غيابه، كما أن دي بروين ومنذ عودته إلى المنافسة منح حرية كبيرة لرياض الذي تألق بشكل رهيب في تواجده.

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