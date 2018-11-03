الرئيسية / آخر الأخبار / هدف محرز أمام بيرنلي مرشح لجائزة هدف الشهر في البريمرليغ :

هدف محرز أمام بيرنلي مرشح لجائزة هدف الشهر في البريمرليغ :

3 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 72 زيارة

نشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز البريمرليغ أمس الجمعة قائمة من الأهداف، قال أنها مرشحة لجائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز، من بين الأهداف المختارة هدف الدولي الجزائري رياض محرز في مرمى بيرنلي، حيث كان قد سجل هدفا رائعا وقتها من خارج منطقة الجزاء بيسراه القوية، ورغم جمالية هدف محرز فإن فوزه بالجائزة ليس مضمونا لأن شهر أكتوبر المنقضي كان مليئا بالأهداف الرائعة ومنها أهداف بيريرا في مرمى إيفرتون، سيغوردسون في مرمى ليستر، رامسي في مرمى فولهام وشورلي في مرمى كارديف .
تخوفات من تأثير غياب دي بروين على مستواه
كشفت بعض التقارير الإعلامية الانجليزية عن تخوفات من تراجع مستوى محرز في الجولات القادمة بعد إصابة زميله في الفريق البلجيكي دي بروين الذي سيغيب لعدة أسابيع وذلك بسبب زيادة الضغط على محرز المطالب بمجهودات إضافية في غيابه، كما أن دي بروين ومنذ عودته إلى المنافسة منح حرية كبيرة لرياض الذي تألق بشكل رهيب في تواجده.

شاهد أيضاً

رئيس ريال مدريد يدعم الفريق ضد الأزمة و يرد على الانتقادات :

منح فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الحالي الفريق الحالي رغم الانتقادات القاسية التي يعاني منها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2018, All Rights Reserved