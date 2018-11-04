بدا اللاعب الجزائري في صفوف نادي بورتو تائها وبعيدا عن مستواه المعهود، بل كان الأضعف بين بقية زملائه في اللقاء الذي تنقل فيه الدراغاو لمواجهة نادي ماريتيمو لحساب الأسبوع التاسع من الدوري البرتغالي الممتاز، وهو اللقاء الذي عاد فيه بورتو بالنقاط الثلاث معززا موقعه في صدارة الترتيب العام، فبراهيمي غاب عن صناعة الفرص التي اعتاد عليها، إلا أن مدربه أبقاه حتى الد80 ليستبدله، وهو المستوى الذي ربطته بعض المواقع الرياضية بتفكير اللاعب في مستقبله الذي لم يحسم بعد، فلا هو جدد عقده مع بورتو ولا اختار وجهته الجديدة.
الرئيسية / آخر الأخبار / براهيمي يقدم مردودا مخيبا أمام ماريتيمو :
شاهد أيضاً
غوارديولا ينفي استخدام “فنون الظلام”
رد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على لاعب مانشستر يونايتد السابق، غاري نيفيل، والذي …