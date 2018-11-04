الرئيسية / آخر الأخبار / بلفوضيل بديل في فوز فريقه الكبير :

بلفوضيل بديل في فوز فريقه الكبير :

4 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الألماني, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 78 زيارة

عاد أمس نادي هونفهايم بفوز كبير جدا من تنقله لمواجهة نادي بايرن ليفركوزن لحساب الجولة العاشرة من البوندسليغا الألمانية قوامه رباعية مقابل هدف واحد وهو ما يؤكد صحوة رفقاء الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل في الجولات الأخيرة، وهو اللقاء الذي بقي فيه الجزائري على كرسي البدلاء حتى الدقيقة 64 التي قرر المدرب إشراكه فيها، حيث ساهم في الهدف الرابع لفريقه غير أنه لم يتمكن من تدوين اسمه في قائمة الهدافين وحتى بقاؤه كبديل أثار الكثير من التساؤلات وهو الذي كان أحسن لاعب في اللقاء الأخير.
ب-ب

شاهد أيضاً

درفلو بمستوى كبير مع فيتاس أرنهايم :

واصل اللاعب الدولي الجزائري أسامة درفلو الظهور كأساسي مع فريقه فيتاس أرنهايم الهولندي عندما واجه …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2018, All Rights Reserved