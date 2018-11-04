بلفوضيل بديل في فوز فريقه الكبير :

عاد أمس نادي هونفهايم بفوز كبير جدا من تنقله لمواجهة نادي بايرن ليفركوزن لحساب الجولة العاشرة من البوندسليغا الألمانية قوامه رباعية مقابل هدف واحد وهو ما يؤكد صحوة رفقاء الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل في الجولات الأخيرة، وهو اللقاء الذي بقي فيه الجزائري على كرسي البدلاء حتى الدقيقة 64 التي قرر المدرب إشراكه فيها، حيث ساهم في الهدف الرابع لفريقه غير أنه لم يتمكن من تدوين اسمه في قائمة الهدافين وحتى بقاؤه كبديل أثار الكثير من التساؤلات وهو الذي كان أحسن لاعب في اللقاء الأخير.

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