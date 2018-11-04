بن رحمة يواصل الظهور بمستوى كبير :

عاد المهاجم الجزائري في صفوف نادي برينتفورد لسعيد بن رحمة إلى مستواه الكبير، الذي قدمه مع بداية تجربته في الشامبين شيب الإنجليزية وساهم بشكل كبير في الفوز المحقق أمس على نادي ميلوول ضمن لقاءات الجولة 16 بهدفين دون رد، المهاجم القادم من نيس الفرنسي تمكن من فك دفاعات المنافس في عديد المرات، وقدم العديد من الكرات السانحة للتهديف واقترب من تدوين هدفه الشخصي لولا العارضة التي صدت كرته، حيث ظهر بن رحمة بمستوى كبير جعل موقع هوسكورد المختص يمنحه علامة 7.5، للتذكير فقد أقدم مدرب الفريق على تغييره في الدقيقة 82 بعد أن اطمأن على حسم اللقاء.

ب-ب

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