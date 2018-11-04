بن زية يهاجم مدربه، يصفه بالغبي والإدارة تتوعده بعقاب شديد :

يبدو أن معركة ستندلع في الأفق بين لاعب الخضر ياسين بن زية وإدارة ناديه، الدولي الجزائري لم يتقبل تغييره بين شوطي لقاء فريقه سهرة الجمعة الماضي ضد غلطة سراي وصب جام غضبه على المدرب المؤقت، تصرف مثل هذا رأى الكثيرون أنه مسيء للاعب قبل المدرب، وكان بن زية قد شارك أساسيا في لقاء سهرة الجمعة ورغم أن مستواه لم يكن سيئا جدا إلا أن المدرب أخرجه بين الشوطين من أجل تدارك التأخر في النتيجة.

بن زية: ” لا أفهم لماذا أنا دائما أول من يستبدل”

ياسين لم يتحمل قرار مدربه على ما يبدو وهاجمه بقوة مباشرة بعد نهاية اللقاء، حيث أورد منشور على حسابه الرسمي في إنستغرام هاجم فيه المدرب بقوة حين قال: “ما هذا القرار الغبي، اللعنة لماذا أنا دائما من استبدل، لا يفقه شيئا في كرة القدم ( يقصد المدرب) ” وسارع بن زية إلى مسح هذا المنشور بعد ذلك، لكن إدارة ومدرب النادي وكل جماهير الفريق كانت قد قرأته وصورته حتى بات مادة دسمة للإعلام المحلي هناك، يشار إلى أن بن زية دائما ما يعبر عن مشاعره على حسابه في إنستغرام حتى أنه سبق وهاجم المدرب السابق فيليب كوكو .

“أعتذر على كل ما قلته وأنا هنا لخدمة النادي”

إلى ذلك نشر لاعب الخضر صباح أمس السبت منشورا آخر على حسابه في إنستغرام، حيث اعتذر ياسين بقوة عما بدر منه وقال أنه لم يستطع التحكم في غضبه وفي هذا الشأن قال: ” لقد كانت ليلة عظيمة للنادي ( يقصد العودة بالتعادل من لقاء غلطة سراي) لقد ركزنا كلنا على خدمة النادي وضرورة تحقيق النصر، أنا هنا في خدمة النادي وأعمل بقوة وفي كل حصة تدريبية على ذلك بعد نهاية اللقاء لم أفكر وقلت ما قلت، لا يجب أن أسمح لغضبي أن يقودني لذلك، أتقدم باعتذاراتي للجميع، للمدرب والإدارة وأيضا زملائي اللاعبين وأيضا الجماهير، التي تدعمنا في كل مرة، أنا أدعم المدرب الجديد ودعمي له ليس له أي حدود” .

الإدارة تتوعد برد قاسي ومستقبل بن زية مع فينارباتشي على المحك

الإعلام التركي تناول بإسهاب الشتائم القذرة التي وجهها بن زية للمدرب وتكهن بأن إدارة النادي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مثل هذه التصرفات، فإما الضرب بيد من حديد وإما تمييع الوضع داخل المجموعة، البعض ذهب بعيدا حين أكد أن مستقبل بن زية مع ناديه بات على المحك، وأن إدارة فينارباتشي ستكسر إعارته وستعيده لفريقه ليل الفرنسي في جانفي المقبل، حيث زاد على سلوكاته غير الجيدة مستواه المتواضع، يشار إلى أن تقارير تركية سابقة كشفت أن إدارة فينارباتشي قد تضطر لكسر إعارة بعض لاعبيها ومنهم بن زية واستبدالهم بلاعبين جيدين ينقذون الفريق من وضعه الحالي في مؤخرة الترتيب .

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