بن طالب هداف وثاني أحسن لاعب في لقاء هانوفر :

تمكن الدولي الجزائري في فريق نادي شالك الألماني نبيل بن طالب من تدوين اسمه في قائمة هدافي اللقاء، الذي استقبل فيه فريقه نادي هانوفر في إطار الجولة العاشرة من الدوري الألماني الممتاز بعد أن تمكن من تنفيذ ضربة جزاء بنجاح فاتحا الشهية لبقية الزملاء لتسجيل هدفين آخرين، حيث ساهم بن طالب في الفوز المحقق لشالك وهو الهدف الثاني له في ظرف أسبوع بعد ذلك الذي سجله في لقاء الكأس وعن طريق ضربة جزاء أيضا، والملاحظ على لاعب توتنهام هو تقديمه لمستوى كبير جدا مع شالك واختير بموجبه أمس ثاني أحسن لاعب في اللقاء ككل، غير أن هذا المستوى يختفي مع المنتخب الوطني، وخاصة في اللقاءات التي تلعب خارج الجزائر في إفريقيا.

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