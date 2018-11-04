تاهرت بأداء متواضع في خسارة لونس :

سقط نادي لونس بصورة مفاجئة على أرض ملعب وخسر ضد الضيف شاتورو بهدف وحيد من دون رد، خسارة ستكلف زملاء الدولي الجزائري مهدي تاهرات كثيرا، حيث أعادتهم للمركز الثالث وربما تكلفهم خسارة هذا المركز أيضا مستقبلا، من جانب لونس شارك تاهرت أساسيا ولعب تسعين دقيقة كاملة وقدم مستوى جد متوسط، حيث كان من بين الأسوأ في فريقه، ويمكن اعتبار مستوى تاهرات يوم أمس كبوة فقط لأنه دأب على تقديم أحسن المستويات، لكن رغم ذلك هو مطالب بنفض الغبار عن نفسه لأن لقاء المنتخب ضد الطوغو لم يعد ببعيد، من جانب لونس دائما اختير الدولي السابق وليد مسلوب أحسن لاعب من جانب فريقه.

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