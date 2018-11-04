تيفيز: مجد بوكا جونيورز أهم من الأهداف الشخصية :

دعا الأرجنتيني كارلوس تيفيز، مهاجم بوكا جونيورز، لاعبي فريقه للابتعاد عن التفكير في الإنجاز الشخصي، والبحث عن تحقيق مجد للنادي، في نهائي كأس ليبرتادوريس أمام ريفر بليت.

وبعد الفوز، اليوم الأحد على تيغري، في الدوري الأرجنتيني بنتيجة (4-1) قال تيفيز، في تصريحات نقلتها شبكة “tyc sports” الأرجنتينية: “من الجيد أن أظهر للمدرب أنني قادر على اللعب، وفي النهائي يجب أن نفكر في مصلحة النادي أولا”.

وتابع: “يجب أن نلعب بأفضل ما لدينا بغض النظر عن أنها مباراة نهائية، أعتقد أنه لا يمكننا أن نطلب أكثر من هذه المواجهة”.

وأضاف: “في المكان الذي نحن فيه لا يجب أن نفكر في المجد الشخصي بقدر ما نفكر في المجد للنادي، هذا هو الشيء الأكثر أهمية، شخصيًا أملك 26 لقبا، وما يهمني هو المجد الذي يحققه النادي، لهذا لا أغضب عندما لا ألعب كثيرًا”.

واختتم: “يجب أن ننقل الهدوء لكل اللاعبين، إنها أفضل مباراة يمكن أن نلعبها، سأخبر زملائي بهذا كل أسبوع، ما يهمنا هو كيف نلعب في المباراة، والاستماع لما يقوله المدرب”.

ويلتقي بوكا مع ريفر بليت يومي 10 و24 نوفمبر الجاري، في نهائي كأس ليبرتادوريس.