حطاب يجدد دعمه لمشاريع زطشي واقترح بناء مراكز تكوين أخرى :

أكد في تصريحات صحفية نهار أمس، وزير الشباب والرياضة حطاب دعمه للبرنامج الذي تبناه رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي والمتعلق بإنشاء مراكز تكوين في الجزائر، حيث كشف المسؤول الأول عن الرياضة في الجزائر إعجابه بهذه المشاريع التي تخدم مصلحة كرة القدم الجزائرية، منوها في حديثه مع رئيس “الفاف” عن هذا الموضوع، كما استرسل في تصريحاته بأنه سيقترح عليه بعض المراكز ويطالبه بضرورة زيارتها قريبا مثل مركز سيدي بلعباس.

حطاب:”اطلعت على مشروع مراكز التكوين وسأقترح على زطشي زيارة مركز سيدي بلعباس”

صرح الرجل الأول على رأس هرم الرياضة في الجزائر حطاب، بأنه قد اطلع على مشروع زطشي الخاص بمراكز التكوين حين صرح يقول: ” لقد اطلعت مؤخرا على المشاريع التي ينوي رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم إنشاءها، تلك الخاصة بمراكز التكوين، لا يجب أن يخفى عليه بأن هناك العديد من المراكز الأخرى الموجودة حاليا، كمركز سيدي بلعباس الذي سأطلب من زطشي أن يقوم بزيارته في أقرب الآجال، لأخذ صورة شاملة حوله والاستثمار فيه”.

م.دحوي

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