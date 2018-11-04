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درفلو بمستوى كبير مع فيتاس أرنهايم :

4 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 103 زيارة

واصل اللاعب الدولي الجزائري أسامة درفلو الظهور كأساسي مع فريقه فيتاس أرنهايم الهولندي عندما واجه نادي بي آس في إيندهوفن لحساب الجولة 11 من الدوري الهولندي الممتاز وهو اللقاء الذي انتهى بفوز أصحاب الأرض بهدف يتيم، غير أن هذه الخسارة التي مني بها أرنهايم لا تحجب الضوء على التألق الكبير للاعب اتحاد العاصمة السابق الذي ظهر بوجه رائع وكان الأخطر على دفاع المنافس، وهو ما جعل جل المواقع تختاره الأحسن من جانب فريقه رفقة حارس المرمى وهو دليل على أن ابن بوسعادة تأقلم بالشكل الكافي مع البطولة الهولندية في أول تجربة احترافية له خارج الجزائر وسيكون رقما مهما في حسابات المنتخب الوطني مستقبلا.

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