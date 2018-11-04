درفلو بمستوى كبير مع فيتاس أرنهايم :

واصل اللاعب الدولي الجزائري أسامة درفلو الظهور كأساسي مع فريقه فيتاس أرنهايم الهولندي عندما واجه نادي بي آس في إيندهوفن لحساب الجولة 11 من الدوري الهولندي الممتاز وهو اللقاء الذي انتهى بفوز أصحاب الأرض بهدف يتيم، غير أن هذه الخسارة التي مني بها أرنهايم لا تحجب الضوء على التألق الكبير للاعب اتحاد العاصمة السابق الذي ظهر بوجه رائع وكان الأخطر على دفاع المنافس، وهو ما جعل جل المواقع تختاره الأحسن من جانب فريقه رفقة حارس المرمى وهو دليل على أن ابن بوسعادة تأقلم بالشكل الكافي مع البطولة الهولندية في أول تجربة احترافية له خارج الجزائر وسيكون رقما مهما في حسابات المنتخب الوطني مستقبلا.

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