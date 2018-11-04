غزال غاب عن لقاء كارديف لأسباب مجهولة :

عرف لقاء كارديف سيتي وليستر سيتي الذي جرى عشية أمس السبت غياب لاعب الخضر رشيد غزال، الذي كان محيرا، حيث لم يجلس حتى على دكة البدلاء وهو ما دفع الكثيرين للتأكيد على أن غيابه كان بسبب الإصابة، تقارير إنجليزية قالت في وقت لاحق أن الأمر غير صحيح وأن بويال فضل إبعاد رشيد عن اللقاء لأسباب فنية وحسب، ولا يعرف إن كان إبعاد غزال لإراحته أو لسوء مستواه ولو أن هذا هو الأقرب، وكان غزال قد شارك أساسيا في لقاء الجولة الماضية ضد واست هام وقدم مستوى أكثر من سيئ استدعى سحبه قبل بداية الشوط الثاني.

بويال يسهل من مهمة بلماضي في إبعاد غزال ؟

تقارير كثيرة كنا قد أوردناها في وقت سابق عن رغبة الناخب الوطني جمال بلماضي في إبعاد رشيد غزال عن موقعة الخضر المقبلة، وتعويضه بالعائدين من الإصابة أو حتى بلاعبين تم تهميشهم في التربص الماضي، مهمة بلماضي ستكون أسهل الآن، حيث أن بويال أسهم في التأكيد على أن مستوى غزال الحالي كارثي، لاعب ليون السابق لم يقدم أي شيء في اللقاءات الثلاثة الماضية في الدوري وحتى لقاء البينين الذي سبق ما يعني أن إعفاءه ولو مؤقتا سيكون مبررا جدا، وينتظر لاعبون مثل بولاية وبودبوز العودة لقائمة الخضر فيما تنتظر أسماء أخرى التفاتة من جمال وكلهم طامعون في مركز رشيد غزال .

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