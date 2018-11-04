غوارديولا ينفي استخدام “فنون الظلام”

رد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على لاعب مانشستر يونايتد السابق، غاري نيفيل، والذي أشار إلى تعمد لاعبي السيتي، ارتكاب الأخطاء لمنع الفريق المنافس من الهجوم.

واتهم اللاعب السابق للشياطين الحمر، السيتي باستخدام “فنون الظلام”، لإفساد الهجمات المرتدة للخصوم.

وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها “مانشستر إيفينينج”: “بالتأكيد لا أوافق على هذا الحديث، نحن فريق يحاول أن يلعب كرة قدم، وبالطبع عندما تكون هناك هجمة مرتدة، أحيانًا يحدث احتكاك، وتصبح اللعبة خطأ ولكن نحن كفريق لا نفكر بهذه الطريقة”.

وأضاف: “لم تفكر أبدًا الفرق التي أدربها في القيام بأخطاء ضد المنافسين. في بعض الأحيان هذا يحدث، ولكن نحن كفريق، نحاول دائمًا أن نهاجم وندافع بشكل جيد، وأن نلعب بطريقتنا، ولكن لا نفكر في القيام بمثل هذه الأفعال”.

وتابع غوارديولا: “هذا لم يحدث في مشواري ولن يحدث، لأنني أفهم كرة القدم بشكل مختلف. أن تكون قوي بدون كرة وتقوم بالضغط العالي وتغطية المساحات خلف الأظهرة، وتحاول أن تلعب كرة قدم ممتعة بقدر الإمكان للفوز بالمباريات”.

وأكد “هذا لم يحدث في برشلونة ولم يحدث في بايرن ميونخ، ولن يحدث في مانشستر سيتي، ولن يحدث في المستقبل”.

وواصل: “ولكني لن أخفي سرا، عندما يمتلك الخصم الكرة، نحاول أن نضغط عليهم لإعادة الكرة بسرعة للهجوم أكثر”.

وختم “لكن الناس عليهم أن يعرفوا، وغاري نيفيل يعرف ذلك جيدًا لأنه كان لاعبا سابقا، أحيانًا عندما يقوم المنافس بالمراوغات وتصل متأخرًا تقوم بالخطأ، لذلك نعم هذا يحدث أحيانًا”.