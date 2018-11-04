فافر يدخل تاريخ دورتموند :

دخل لوسيان فافر، مدرب بوروسيا دورتموند، تاريخ ناديه بعدما واصل انطلاقته المثالية، بالفوز على فولفسبورغ (1-0)، أمس السبت، في الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

وقالت شبكة “سكاي سبورتس”، إن فافر بات أول مدرب في تاريخ دورتموند يصل إلى 15 مباراة متتالية دون هزيمة منذ بداية الموسم، حيث لم يتعرض الفريق لأي خسارة في كافة البطولات (10 في الدوري، 3 في دوري الأبطال، 2 في كأس ألمانيا)

وأبرزت تصريحات المدرب السويسري، الذي قال عن هذا الأمر: “ليس لدي علم بشأن ذلك”.

ونجح دورتموند في مواصلة تصدره للبوندسليغا برصيد 24 نقطة، متقدمًا بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه، بايرن ميونخ، قبل أن يلتقيا وجهًا لوجه في الجولة القادمة.

من جانبه، عبر هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي للنادي، عن عدم اهتمامه بنتائج الفريق البافاري، في ظل تقدم دورتموند في سباق نيل اللقب.

ويدخل دورتموند مباراته أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، بعد غد الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بمعنويات مرتفعة.

يذكر أن دورتموند حقق العلامة الكاملة بفوزه في مبارياته الـ3 في دوري الأبطال، ليحتل صدارة مجموعته برصيد 9 نقاط.