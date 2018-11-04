فرحات ثالث أحسن لاعب في لقاء نيور :

انقاد نادي لوهافر ولاعبيه الجزائريان زين الدين فرحات وفيكتور لكحل لهزيمة ضد نادي نيور بهدف وحيد، من دون رد، اللقاء عرف مشاركة الثنائي الجزائري كأساسي كما أنهما لعبا كامل أطوار اللقاء مع أداء متفاوت بينهما، زينو قدم مستوى جيدا وأمد زملاءه بعديد الكرات التي لم تستغل، أما لكحل فمستواه كان متراجعا مقارنة بمستواه في اللقاءات الماضية، موقع “صوفا سكور” المتخصص بالإحصائيات منح لاعب اتحاد العاصمة السابق تقيما وقدره 7.2 من عشرة كثالث أحسن لاعب من جانب فريقه، أما لكحل فتم منحه تقييما وصل لـ 6.8 وهو من بين الأسوأ في اللقاء .

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