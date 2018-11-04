قديورة ممر حاسم مع نوتينغهام :

واصل اللاعب الدولي الجزائري ومتوسط ميدان نادي نوتينغهام فوريست الإنجليزي عدلان قديورة الظهور في التشكيلة الأساسية لفريقه بالنظر إلى المردود الذي يقدمه في الجولات الأخيرة، حيث قرر المدرب كارينكا الزج به في اللقاء الذي استضاف فيه شيفيلد لحساب الجولة السادسة عشرة من دوري الدرجة الأولى الإنجليزية وهو اللقاء الذي انتهى بفوز أصحاب الأرض بهدف وحيد كان وراؤه لاعب الخضر، الذي قدم تمريرة رائعة لزميله، مستوى قديورة أمس كان فوق المتوسط نال على إثره علامة 7.1 وما يهمنا أكثر هو الجاهزية البدنية الكبيرة للاعب الخضر قبل أقل من أسبوعين من انطلاق تربص الخضر تحسبا للقاء الطوغو برسم تصفيات كان الكاميرون الصيف القادم.

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