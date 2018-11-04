محرز يلاقي ساوثمبتون اليوم وعينه على تأكيد تألقه :

يلتقي عشية اليوم الأحد بطل الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي ضد ضيفه ساوثمبتون في مهمة تبدو سهلة على الورق، اللقاء سيكون فرصة ممتازة للدولي الجزائري رياض محرز في تأكيد مستواه الكبير جدا في الأسابيع الماضية، ولما لا تسجيل أهداف أخرى والاقتراب من هداف الفريق والدوري سيرجيو أغويرو، مشاركة محرز كأساسي في لقاء اليوم تبدو شبه أكيدة، حيث فضل المدرب غوارديولا إبقاءه بديلا وإراحته في لقاء كأس الرابطة الذي جرى سهرة الخميس الماضي وجمعه بنادي فولهام .

زميله السابق في ليستر سيتي أشاد به كثيرا

في سياق الحديث عن لقاء اليوم أعدت شبكة سكاي تقريرا مصورا عن اللقاء استحوذ فيه رياض محرز على جزء كبير من الإشادة، الإشادة لم تأت من صحفي الشبكة فقط، بل من محلل القناة الألماني روبرت هوث أيضا، هذا الأخير تحدث عن محرز بحكم زمالتهما السابقة في ليستر سيتي، حيث كشف أنه لاعب مجتهد جدا ويعمل بقوة في التدريبات، كما أنه يسعى دائما لمساعدة الفريق هوث مازح زميله حين كشف عن عيبه الوحيد وهو تأخره الدائم في الحصص التدريبية، حيث يكون دائما آخر من يصل لملعب التدريبات ويعتبر محرز إلى جانب هوث من مهندسي المعجزة التي حققها ليستر سيتي بتحقيق الدوري الإنجليزي قبل عامين ونصف العام.

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