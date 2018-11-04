مدرب الطوغو يعلن قائمته للقاء الخضر وأديبايور على رأسها :

أعلن كلود لورا مدرب المنتخب الطوغولي عن قائمة من 23 لاعبا ستكون معنية بلقاء الجزائري الذي سيقام في الثامن عشر من الشهر الحالي، وكما كان متوقعا عرفت قائمة المنتخب الطوغولي عودة القائد وأحسن لاعب إيمانيول أديبايور الذي يلعب في باشاك شهير التركي، أديبايور كان قد قاطع المنتخب بسبب خلافه مع الاتحادية المحلية من جراء ملعب المباريات التي يستقبل فيها الطوغو، وإلى جانب أديبايور عرفت القائمة تواجد أهم نجوم الفريق وعلى رأسهم فلويد إيتي لاعب فولهام، ماتيو دوسيفي لاعب تولوز وأيضا بيبو هيلاس لاعب هانوفر الألماني، نشير في الأخير إلى أن القائمة عرفت تواجد أسماء جديدة خاصة في الدفاع، حيث وجه لوروا الدعوة لكل من أورو أوكوريكي لاعب أمازولو الجنوب إفريقي وكذا ويلسون أكاكبو لاعب الاتحاد السكندري المصري اللذين سيعوضان ثنائي الدفاع المعاقب بسبب الإنذارات التي تحصلا عليها في لقاء غامبيا الأخير .

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