مرسيليا لم يحسم موقفه بخصوص بونجاح :

كشفت صحيفة أونز مونديال الفرنسية الشهيرة أن إدارة مرسيليا لم تحسم أمرها بعد بخصوص صفقة المهاجم الجديد والذي تسعى للتعاقد معه في جانفي المقبل، التقارير الفرنسية قالت أن هناك توجهات لرغبة المدرب من أجل التعاقد مع لاعب الخضر ونادي السد بغداد بونجاح، لكن المدير الرياضي للنادي أندوني سوبيساريتا يرى أن التعاقد مع بغداد لن يكون ذا جدوى كبيرة، وارتبط الدولي الجزائري بنادي مرسيليا في الفترة الأخيرة، حيث كشفت عديد التقارير السعودية أن النادي الفرنسي هو المنافس الرئيسي لأندية الدوري المحلي هناك حول صفقة اللاعب الجزائري.

الصفقة تسير للفشل وبغداد قد لا يلعب لمرسيليا

رغم الشد والجذب بين المدرب والمدير الرياضي، إلا أن الصحيفة السابقة ألمحت إلى أن الصفقة مهددة بالفشل لعديد العوامل أهمها رغبة الإدارة الفرنسية في التعاقد مع لاعب كبير لأن بونجاح بغداد ليس مضمونا وهو الذي لعب في دوريات ضعيفة منذ بداية مشواره، إضافة إلى ذلك فإن صفقة لاعب الخضر مكلفة جدا للاعب آت من الخليج، فدفع 15 مليون أورو للاعب قادم من السد أمر مستحيل، وهذا المبلغ يمكن إدارة مرسيليا من التعاقد مع مهاجم كبير في أحد الدوريات الكبرى وحتى لاعب قادم من أمريكا اللاتينية البرازيل أو الأرجنتين .