هني يبحث عن التسجيل مجددا اليوم :

يلتقي عشية اليوم الأحد نادي سبارتاك موسكو على أرض ملعبه ضد نادي أورال يكاترينبورغ ضمن الجولة الـ 13 للدوري الروسي الممتاز، اللقاء سيكون فرصة أخرى للدولي الجزائري سفيان هني من أجل تأكيد مستوياته، لاعب أندرلخت السابق أدلى بتصريحات يوم أمس تكلم فيها عن سعادته للمستوى الذي وصل إليه مؤخرا وهو الذي عانى كثيرا بسبب خيارات مدربه السابق كاريرا، حيث كشف أنه يتمنى أن يتكرر معه ما حدث يوم الخميس الماضي حين قاد فريقه للتسجيل والتأهل لربع نهائي الكأس، يشار إلى أن هني سجل أول هدف له هذا الموسم في لقاء أنجي، كما أنه الهدف الأول له في ملعب سبارتاك موسكو “أتكريت أرينا” منذ انتقاله قبل 11 شهرا من الآن، ويسعى لاعب الخضر لإقناع الناخب الوطني جمال بلماضي أيضا بضمه للقائمة النهائية المعنية بلقاء الطوغو بعد أسبوعين وهو الذي سبق وحجز مكانه ضمن القائمة الموسعة كما سبق وأعلن الموقع الرسمي للنادي .

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